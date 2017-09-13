“الرقابة على الصادرات والواردات” تضبط 500 كيلو من الحشيش

Advertisements

انتشرت في الفترة الأخيرة تجارة المواد المخدرة بشكل كبير كما تنوعت أساليب تهريب المخدرات من قبل القائمين على هذه التجارة المحرمة، وهذه المرة قامت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بضبط 500 كيلوغرام من الحشيش وارد على شكل رسائل شيكولاتة إلى الميناء الجوي لمطار القاهرة.

صرح وزير التجارة والصناعة طارق قابيل عن قيام لجنة الفحص الظاهري التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حيث تم ضبط حوالي خمسمائة كيلوغرام من المخدرات من مادة الحشيش.

Advertisements

وأوضح طارق قابيل أنه تم ضبط حوالي خمسمائة كيلوغرام من الحشيش في أحد الرسائل التي تم استيرادها من الشوكولاتة التي وصلت إلى الميناء الجوي لمطار القاهرة، حيث قامت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإبلاغ جميع الجهات العاملة في المجال الأمني ليتم فحص الرسالة الواردة إلى مطار القاهرة.

وبعد فحص رسائل الشوكولاتة المستوردة من قبل رجال إدارة المخدرات ورجال المباحث ورجال مصلحة الجمارك ليتم حصر جميع كميات المواد المخدرة المرسلة على هيئة رسائل شوكولاتة.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المهندس إسماعيل جابر أن لجنة الفحص الظاهري التابعة للهيئة قامت بفحص رسائل الشوكولاتة الواردة إلى الميناء الجوي لمطار القاهرة، حيث تبين أن رسائل الشوكولاتة تم استيرادها من إحدى دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

وأعلن المهندس إسماعيل جابر أن رسائل الشوكولاتة التي تم استيرادها كانت واردة لصالح أحد الشركات المصرية العاملة في مجال الاستيراد في صنف الشوكولاتة بالحليب.

وأوضح المهندس إسماعيل جابر أنه بعد معاينة رسائل الشوكولاتة المستوردة التي تبين أنها تحتوي على أقراص على هيئة شوكولاتة ولكنها بداخلها كميات من الحشيش حيث أنها نفس اللون والشكل تقريبا وتبين من الفحص أن القرص الواحد يصل وزنه إلى خمسة كيلو جرام، بالإضافة إلى أن قرص الشوكولاتة الداكنة يصل وزن القرص الواحد منها إلى حوالي عشرة طن، وتبين أيضا وجود لفافات بيضاء من القماش ولفائف أيضا من الورق داخل الأقراص الموجود فيها الشوكولاتة.

وصرح المهندس إسماعيل جابر أن تم التحفظ على كمية المخدرات تصل إلى 500 كيلو من الحشيش ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركة التي قامت باستيراد كميات الشوكولاتة من احد دول حوض البحر الأبيض المتوسط.