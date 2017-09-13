إحباط محاولة خطف رجل أعمال بالساحل الشمالي

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ورد أنه قد تمكن رجال القوات الأمنية والتي تتبع قسم شرطة الساحل اليوم الأربعاء من إحباط محاولة بعض العناصر فى اختطاف رجل أعمال عربي، حيث تم التمكن من تحرير رجل الأعمال من الفخ الذي نصب إليه وبشكل عاجل تم تحرير محضر بتفاصيل الواقعة ثم عرضه على النيابة العامة من أجل استكمال التحقيقات اللازمة.

وقد جاء في آخر الأنباء أنه قد نجح قوات الأمن في إحباط محاولة إرهابية جديدة كان الغرض من ورائها هو اختطاف رجل أعمال غير مصري، وعن تفاصيل الحادث ورد أن القوات الأمنية فى الفترة الحالية وتحديدًا العاملين فى قسم الساحل قد تمكنوا من تحرير رجل الأعمال الموجود بالسيارة بعد أن تم اعتراض سيارته من قبل بعض العناصر وقد أتي أن هذه الواقعة قد وقعت في ميدان فيكتوريا.

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وقد قام رجال الأمن من اكتشاف الحادث أثناء تفقدهم الحالة الأمنية فى المكان حيث وجد أن شخصين قاما باعتراض طريق سيارة حيث عملا على إجبار السيارة الثانية على التوقف ثم قام الركاب فيها بالنزول وبدوا فى إجراء محاولاتهم لإركاب صاحب السيارة الأخرى معهم بالقوة ومع الفحص تبين أن صاحب الحادثة أو السيارة الثانية هو رجل أعمال عربي.

و بالتحريات وجد أن رجل الأعمال كان يرغب في اختطافه من قبل رجل كان يعمل لديه فى الفترة الماضية وتحديدًا منذ 6 أعوام ماضية، وقد جاء فى تفاصيل المحضر أنه قد قام رجل الأعمال بالاستغناء عن خدماته مؤخرًا ورفض إعطائه باقي مستحقاته المالية والتي قد بلغ مقدارها 26 ألف جنيه، وقد تبين أن وراء هذه الواقعة رجل عاطل عن العمل حيث كان يعمل في السابق حارس أمن وتحديدًا لدى رجل الأعمال العربي محل الواقعة وعلى هذا رغب الحارس السابق فى أن يختطف رجل الأعمال من أجل أن يجبره على التوقيع على إيصالات أمانة لكي يضمن حقه بقيمة إجمالي المبلغ المطلوب لكي يضمن حقه المسلوب وعلى هذا جاء تفكيره في محاولة خطفه.