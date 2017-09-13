حريق كبير فى أحد المزارع بالواحات والدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة عليه

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منذ قليل ورد أنه قد اندلعت النيران فى أحدي المزارع الموجوة في الواحات وتحديدَا علي طريق الواحات وعلى الفور تم ابلاغ الشرطة والتي بدورها قامت بإرسال بلاغ رسمي إلى الإدارة العامة للحماية المدنية الموجودة في محافظة الجيزة.

ورد أن حريق كبير نشب فى طريق الواحات فى إحدى مزارع النخيل وقد تم الدفع بعدد 10 سيارات إطفاء من أجل السيطرة على النيران بالإضافة إلى الدفع بخزان مياه كبير من أجل إحكام السيطرة بعد اندلاع النيران في النخيل بشكل مخيف فى أرجاء مزرعة النخيل التي توجد فى منطقة الواحات.

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جدير بالذكر أنه قد تلقى قسم شرطة الواحات منذ قليل إخطارًا رسميًا ورد إليه من قبل شرطة النجدة وقد جاء في هذا الإخطار أن هناك حريق فى مزرعة نخيل قد اندلعت فيها النيران بشكل كثيف وأنه قد تم إخطار الإدارة العامة للحماية المدنية والتي تتبع محافظة الجيزة من أجل السيطرة عليه والتي بدورها قامت بدفع عدد من السيارات إلى محيط المكان من أجل إطفاء النيران.

من جهة أخرى ورد أن السيد اللواء هاني سعيد والذي يشغل منصب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة إلى محافظة الجيزة أنه قد ترأس وحدات الدفاع المدني فى هذه الواقعة والتي قد عملت بدورها المحاولة وبذل الجهد من أجل السيطرة علي الحريق.

أكدت المصادر أنه قد تحرر المحضر اللازم من قبل رجال الأمن بالواقعة وتم حاليًا بذل المحاولات من أجل السيطرة علي ألسنة اللهب، ولم يصدر أي تصريحات من قبل المسؤولين عن مدى الخسائر التي تسبب فيها هذا الحريق الكبير وتتكاتف الجهات والمسؤولين من أجل محاولة إحكام قبضتهم على النيران ومنعها من الانتشار بشكل أكبر في الأماكن المجاورة من الطريق ولم تصدر أي تصريحات عن وجود أي خسائر بشرية حتى الآن قد خلفها الحريق.