اسماء المصابين من قوات الأمن المركزي في حادث اليوم برفح

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ورد أنه قد أصيب عدد كبير من مجندين قوات الأمن المركزي خلال اليوم الأربعاء في منطقة شمال سيناء، حيث أعلن أنه قد ترتب علي هذا الحادث إصابة 12 مجندًا بإصابات متفرقة وقد كان السبب وراء هذا الحادث انقلاب لوري أثناء سيره محمل بعدد من المجندين في مدينة رفح.

وصل إلى السيد اللواء رضا سويلم، والذي يشغل منصب مدير أمن شمال سيناء مؤخرًا بلاغًا رسميًا مفاده بأنه قد شهدت مدينة رفح اليوم انقلاب لوري تابع إلى الأمن المركزي، وقد ترتب علي هذا الحادث إصابة عدد كبير من رجال الأمن وهم طبقًا لأخر التصريحات كلاً من: “محمود محمد علي” ويبلغ من العمر 22 عامًا، وقد جاءت إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد و”رمضان ربيع شعبان” ويبلغ من العمر 22 عامًا، حيث أصيب بكدمات متفرقة بالجسم بالإضافة إلى السيد “صبري محمد عبد القادر” ويبلغ من العمر 22 عامًا، وقد جاءت إصابته بكدمات متفرقة بالجسد، والسيد “محمد رضا” ويبلغ من العمر 35 عامًا، وقد جاءت إصابته بأن هناك اشتباه ما بعد الارتجاج من الحادث، وأصيب “محمود محمد سعد” ويبلغ من العمر 22 عامًا، وقد جاءت إصابته بكسر بالعمود الفقري، بالإضافة إلى “محمد طارق عبد المنعم” ويبلغ من العمر 22 عامًا، وقد أصيب في تلك الواقعة بكسر بالفقرات القطنية بالإضافة إلى كدمات متفرقة بالجسد، وأصيب ايضًا “إسلام صالح أحمد” ويبلغ من العمر 22 عامًا، وقد جاءت إصابته بكسر بالركبة اليمني.

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كما أصيب السيد “أحمد عبد الرازق عبد الشافي” ويبلغ من العمر 21 عامًا، وقد جاءت إصابته بشرخ بالكتف الأيسر وجرح بالرأس وقد بلغ طوله حوالى 6 سم، كما أصيب الأستاذ “محمد أحمد سعيد” ويبلغ من العمر 21 عامًا، وقد جاءت إصابته أصيب بكسر في الجمجمة، وايضًا أصيب “أحمد ماهر رمزي” ويبلغ من العمر 22 عامًا، وقد جاءت إصابته بكسر بالعمود الفقري، وأصيب “ممدوح محروس كامل” ويبلغ من العمر 21 عامًا، وقد جاءت إصابته بكسر بالعمود الفقري، وأصيب “محمد إسماعيل محمود” ويبلغ من العمر 21 عامًا، حيث جاءت إصابته بكدمات متفرقة بالجسد.

وعلى الفور هرع المسؤولين إلى محيط المكان فور الإبلاغ عن الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش بإستخدام سيارات الإسعاف من أجل تلقي العلاج اللازم.