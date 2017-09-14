“أمن القاهرة” يلقي القبض على المتهمين بسرقة فيلا طارق العريان

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تعرض المخرج السينمائي طارق رياض محمد العريان وزوج المطربة “أصالة” إلى حادث سرقة الخامس مبلغ مالي يصل إلى سبعين ألف جنيه مصري من داخل فيلا المخرج القائمة في التجمع الخامس، أثناء غيابه عن مكان سكنه وأنه قام بإبلاغ الجهات الأمنية فور علمه بوقوع السرقة.

وقامت الأجهزة الأمنية التابعة إلى مديرية أمن محافظة القاهرة بجمع جميع البيانات والتحريات الخاصة بواقعة السرقة حيث تبين أن من قام بجريمة السرقة هو سائق المخرج طارق العريان حيث استعان المتهم الرئيسي في واقعة السرقة بأربعة أفراد يحملون الجنسية الإثيوبية بارتكاب واقعة السرقة.

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وأمر مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال بتشكيل فريق من البحث الجنائي يقودة مدير مباحث القاهرة اللواء محمد منصور ليتم تكثيف التحريات حول واقعة السرقة ليتم تكليف رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة العميد عبد العزيز سليم بمباشرة التحقيقات الخاصة بواقعة السرقة.

وقامت القوات الأمنية بضبط السائق “محمد رضا جبر” المقيم في منطقة بولاق الدكرور حيث اعترف بارتكابه واقعة السرقة ليتم ضبط مبالغ مالية معه ومع المتهمين الأربعة الآخرين وهم مرحاوي مهاري جبر صادق وهو أثيوبي الجنسية، و”فيرويت تمنث” وهي أيضا أثيوبية الجنسية، و”تيبوبو ويندومو” وهو اثيوبي الجنسية، و”تيجمست تيبمان” وهو أيضا أثيوبية الجنسية، حيث قامت الأجهزة الأمنية بإعداد العديد من الأكمنة الأمنية بأماكن تردد المتهمين، ليتم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية.

وبمواجهة جميع المتهمين اعترفوا بقيامهم بارتكاب حادث السرقة فيلا طارق العريان وتبين أن المبالغ التي تم ضبطها بحوزتهم قد حصلوا عليها بعد واقعة السرقة واعترفوا بأنهم أنفقوا باقي المبلغ المسروق.

ووجه طارق العريان جزيل الشكر إلى جميع القائمين على التحقيق في واقعة السرقة التي تعرض لها وخصوصا إلى السيد وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، كما وجه جزيل الشكر إلى مساعد أو الوزير لقطاع أمن محافظة القاهرة اللواء خالد عبد العال لسرقة القبض على مرتكبي الجريمة ولجهودهم الأمنية الكبيرة حيال الواقعة.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي قسم التجمع الخامس بلاغ من طارق العريان يفيد أنه تعرض لحادث سرقة لمبلغ يصل إلى سبعين ألف جنيه مصري كانت داخل دولاب ملابسه.