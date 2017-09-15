في موقف الأتوبيس.. حرامي يخدر ضحاياه لسرقتهم

Advertisements

ورد أن الأجهزة الأمنية التابعة إلى الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قد قامت بإلقاء القبض علي حرامي كان يقوم بتخدير ضحاياه الموجودين بالموقف الأتوبيس من أجل سرقته، حيث تم إلقاء القبض على هذا الحرامي في موقف أتوبيس المنيب، وقد تم ذلك بعد أن كرر طريقة سرقته للمرة الثالثة داخل الموقف خلال أسبوع واحد.

ورد أنه في البداية عندما لفت انتباه أحد المواطنين منظر شخص يقوم بإعطائه كوب شاى إلى الضحية الجديدة له وكان يوجد بداخل هذا الكوب والذي قد تم إعطائها إلى المجنى عليه قرص مخدر وبعد تناوله وجد أنه قد أدى إلى إغمائه، فعلى الفور تحرك المواطن وقام بالاستغاثة بالخدمة الأمنية التي كانت توجد في محيط المكان التابع إلى الموقف والتي بدورها قد تمكنت من ضبط المتهم متلبس.

Advertisements

من جهة أخرى قد ورد أنه قد تبين في أثناء عملية الفحص التي تم القيام بها مع المتهم “ف / ص”، والذي يعمل كعامل، أنه قد قام بسرقة مبلغ مالى قد بحوالي 2010 جنيهات بالإضافة إلى سرقة هاتف محمول وايضًا وجد معه حقيبة ملابس قام بالحصول عليها من ضحية تدعي “م / م / ز”، والذي كان يعد عامل وقد حصل عليها بعد تخديره ايضًا أثناء تواجده بداخل نفس موقف الأتوبيس والذي يتبع المنيب,

قامت القوات الأمنية بتفتيش المتهم تفتيش وقائيا عندما تم الشك فيه وقد وجد معه 2 لفافة ورقية وكانت صغيرة الحجم وبفتحهما وجد أن بداخل اللفافة الأولى قطع مفتتة تحتوي على قرص دواء أما بالنسبة إلى اللفافة الثانية وجد بداخلها عدد 4 أقراص دوائية.

وعلى الفور قد تم نقل المجنى عليه إلى أقرب مستشفى والتي تسمى أم المصريين العام، وقام إلقاء القبض لى المتهم وبسؤاله اعترف بما تم التوجيه إليه من تهم، وبناءًا علي ذلك قد أمر اللواء قاسم حسين والذي يعمل في منصب مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بأن يتم تحرير المحضر بالواقعة وأن يتم إرسال المتهم بشكل مباشر إلى القسم من أجل استكمال الإجراءات بالإضافة إلى تحرير المضبوطات داخل قسم شرطة الجيزة على أن يتم عرضه بعد ذلك على النيابة.