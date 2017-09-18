عامل “ينفخ” زميله بإحدى شركات البترول برأس غارب

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قام عامل على سبيل المزاح والهزار بتوجيه خرطوم الهواء إلى زميله العامل في أحد شركات البترول القائمة في منطقة رأس غارب مما أدى إلى انتفاخ الجهاز الهضمي للمجني عليه بالهواء وتم نقله على أثرها إلى مستشفى الجونة، ليتم إجراء عملية جراحية استغرقت أكثر من خمسة ساعات.

وصرح مصدر طبي عامل في مستشفى الجونة ومطلع على حالة المصاب، أن المجني عليه تعرض للنفخ عن طريق مكينة هواء في أحدى شركات البترول القائمة في منطقة رأس غارب والتي يعمل فيها المجني عليه، وتم إجراء عملية كبرى جراحة في أمعاء المصاب استغرقت من الوقت اكثر من خمس ساعات متواصلة ليتم خلال العملية إصلاح العديد التهتكات والتمزقات التي أصابت الجهاز الهضمي للمريض وخصوصا في منطقة المعدة.

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وأكد المصدر الطبي المطلع على حالة المصاب في مستشفى الجونة أن المجني عليه حالته مستقرة في الوقت الحالي بعد إجراء العملية الجراحية له ومتواجد حاليا في العناية المركزة في مستشفى الجونة.

وقامت نيابة منطقة رأس غارب بإجراء تحقيقات في واقعة إصابة عامل بالنفخ في أحد شركات البترول الواقعة في منطقة رأس غارب، وتبين أن مرتكب الحادث زميل المجني عليه في الشركة حيث تسبب في الواقعة عن طريق توجيه خرطوم ضغط الهواء على زميله المجني عليه مما تسبب في دخول كميات كبيرة من الهواء في أحشاء المجني عليه وتم إصابته إصابات بالغة في الجهاز الهضمي وخصوصا المعدة.

كما أصدر النيابة منطقة رأس غارب بندب طبيب يعمل في هيئة الطب الشرعي لمعاينة حالة المجني عليه ويعد تقرير يحدد فيه أسباب الإصابة بالإضافة إلى إظهار حجم الإصابات التي تعرض لها المجني عليه، ومدة العلاج اللازمة لعلاجه.

كما قامت نيابة رأس غارب بالاستماع إلى أقوال زملائهم في العمل بشأن الواقعة الذين أكدوا أن الواقعة تمت كنوع من التهريج والمزاح ولم يكن يتوقع أن يستمر إلى هذا الوضع.

وأعلنت مصدر عاملة في الشركة العامة للبترول أن جميع العاملين يعملان في احدى شركات البترول التي تعمل في الشركة، ليتم إخطار وزير البترول المهندس طارق الملا بهذه الواقعة، وتم تكليف الشئون القانونية التابعة للشركة فتح تحقيق مع عدد من الجهات المسؤولة في شركة البترول تجاه هذه الواقعة.