مريض نفسي يقتل والدته دهسا بسيارته بالرياض ويثأر أشقاؤه منه بقتله في نفس موقع الجريمة

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شهدت الرياض في صباح يوم الأحد جريمة من أبشع الجرائم التي ارتكبتها البشرية، حيث قام أحد المرضى النفسيين بالقرب من محطة صحاري على طريق رماح-الرياض بقتل والدته، وكانت جريمة القتل من خلال دهسها بسيارته ثلاثة مرات على الطريق.

وتأتي تفاصيل الجريمة كالآتي، حيث قام أحد الشباب ويبلغ من العمر 27 عام، بالاتصال بوالدته بحجة أنه لديهم موعد مع مستشفى الأمل ويجب أن تقوم والدته بمرافقته، بعدها قام الشباب باستدراج والدته إلى موقع الجريمة.

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بعد أن وصلا بالسيارة إلى المواقع الذِي سبق الإشارة إليه في المقال، طلب الشاب من والدته النزول من السيارة، وبعدها قام بدَهسها بسيارته لثلاثة مرات.

الجدير بالذكر أنه بعد انتهاء الشاب من ارتكاب تلك الجريمة قام بالاتصال بأشقائه و إبلاغهم عن جميع احداثيات الجريمة، الأمر الذي دفع أشقائه إلى الاتجاه مباشرة إلى مكان الحادث، و كنوع من الثأر لما قد ألم بوالدتهم عن طريق شقيقهم قاموا بقتله في نفس موقع الجريمة الذي استخدمه الشاب لقتل والدته.

لابد أن تصرفات هذا الشاب غير طبيعية على الإطلاق، مما يعني أنه يعاني من مرض نفسي أو عقلي ربما دفعه إلى ارتكاب مثل تلك الجريمة في حق والدته، حيث وصفته جميع المواقع التي تحدثت عن تلك الجريمة بأنه مريض نفسي قام بقتل والدته.

وتقوم الجهات الأمنية خلال الفترة الحالية بمباشرة التحقيقات التي تتعلق بالقضية، هذا بعد قيامها بفتح محضر بالواقعة التي تمت، وقد ذكرت الجهات الأمنية في المحضر كافة التفاصيل التي قمنا بتوضيحها من قبل.

إلا أن التحقيقات لم تشهد جديد بعد، وتستمر الإجراءات والتحقيقات التي تتبعها الجهات الأمنية للوصول إلى الدواعي والأسباب التي دفعت هذا الشاب إلى ارتكاب الجريمة البشعة التي قام بها.

كان هذا كل ما وصلت إليه التحقيقات التي قامت بها العناصر الأمنية وفقا للتصريحات التي وصلت إلينا، وقد أضافت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار في سير التحقيقات وذلك للوصول إلى كافة التفاصيل التي تتعلق بالجريمة و الدواعي التي دفعت الفاعل لذلك، و لمتابعة المزيد فيما يتعلق بتلك الجريمة ،تابعونا خلال الساعات القليلة المقبلة.