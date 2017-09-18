“مباحث التموين” تلقي القبض على مالك مخبز بلدي استولى على 2 مليون جنيه

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صرحت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية تحت قيادة مدير الإدارة اللواء أنوع سعيد أنه تم القبض على صاحب مخبز لقيامه بالاستيلاء على مبلغ اثنين مليون وثلاثمائة وتسعة وخمسين ألف جنيه من الأموال المخصصة للدعم التابعة لمحافظة الإسكندرية.

وأعلنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية أنه أثناء ضبط المتهم كانت بحوزته ما يقارب من مائتين وإحدى عشر بطاقة تموينية مخصصة لصرف مستحقات الدعم.

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وتعود أحداث الواقعة حينما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية تفيد أن هناك مالك لمخبز بلدي قائم في دائرة قسم شرطة منطقة المنتزه ثالث التابعة لمحافظة الإسكندرية يقوم باختراق النظام التشغيلي المخصص لمنظومة دعم الخبز ليوم بالتلاعب عن طريق قيامه بإثبات عمليات صرف خبز بطريقة وهمية كل يوم ليتم صرف كميات كبيرة من الدقيق البلدي استخراج 82 في المئة ليتم بيعها بطريقة غير شرعية في السوق السوداء.

وقامت بالتحرك على الفور مجموعة من ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية أمن محافظة الإسكندرية ليتم مداهمة المخبز البلدي الصادر بحقه البلاغ ليتم ضبط صاحب المخبز وبحوزته ثلاثة من ماكينات صرف الخبز وبفحصها تبين استيلائه على أموال كانت مخصصة للدعم السلعي بدون أي وجه حق حيث ورد تقرير اللجنة الأمنية المشكلة على مديرية التموين التابعة لمحافظة الإسكندرية.

وأفاد تقرير اللجنة الأمنية المشكلة إن المتهم تحصل من خلال عمليات إنتاج وتصنيع الخبز البلدي المدعم الذي لم ينتجه فعليا مبالغ تقدر بحوالي اثنين مليون وثلاثمائة وتسعة وخمسين ألف جنيه بالإضافة إلى استيلائه على حصص الدقيق البلدي المستخرج من فئة 82% ليتم بيعه في السوق السوداء خلال الفترة من الأول من شهر أغسطس الماضي لعام 2017 إلى السادس عشر من شهر سبتمبر الحالي.

وتم استكمال جميع إجراءات الفحص ليتم ضبط مائتين وإحدى عشر بطاقة ذكية لصرف التموين، ليقوم المتهم بتجميع هذه البطاقات من مستحقي الدعم ليستولى على مقرراتهم من حصص الخبز المدعم الشهرية بدون وجه حق، وتم التحفظ على الثلاث ماكينات المخصصة لصرف دعم الخبز بالإضافة إلى البطاقات التموينية المضبوطة ليتم عرضها على النيابة العامة ليتم استكمال جميع الإجراءات القانونية.