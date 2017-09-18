زوج يبتر إصبع زوجته لرفضها التنازل عن منزلها في الزقازيق

Advertisements

تعرض ربة منزل ببتر كامل بأصبع الإبهام في اليد اليسرى إثر إصابتها بجرح قطعي فيه، كما أصيب أيضا بجروح في منطقة الأنف والرأس بسبب تعدي زوجها عليها بالسلاح الأبيض الذي كان عبارة عن “سنجة”.

ونشبت المشاجرة بين الزوجين بسبب رفض الزوجة التنازل على ميراثها من والدها إلى زوجها في منطقة الصالحية القديمة التابعة إلى مركز فاقوس في محافظة الشرقية.

Advertisements

وتلقى مدير أمن محافظة الشرقية اللواء رضا طبلية بإخطار يفيد بورود بلاغ إلى مدير المباحث الجنائية في محافظة الشرقية اللواء محمد والي يفيد بوجود بلاغ ورد إلى قسم ثان بمنطقة الزقازيق حيث صدر البلاغ من مستشفى جامعة الزقازيق يدل على استقبال المواطنة “أ. م. ل” البالغة من العمر واحد وأربعين عام وهي ربة منزل تقيم في مركز فاقوس وبالتحديد في منطقة الصالحية القديمة.

وورد في البلاغ المقدم من مستشفى جامعة الزقازيق تعرض المجني عليها إلى إصابات قطعية وجروح متفرقة في منطقة الرأس بالإضافة إلى جرح قطعي في منطقة الأنف، بالإضافة إلى تعرض إصبع الإبهام في اليد اليسرى إلى بتر كامل بسبب جرح قطعي به.

وقامت جهات المباحث العاملة في محافظة الشرقية بجمع البيانات حول الواقعة التعدي من جميع المقربين من المجني عليها وبسؤال والد المجني عليها أكدت أن زوجها الذي يدعى “السيد ال. م. ع” البالغ من العمر خمسة وأربعين قام بالتعدي على ابنته البالغة من العمر واحد وأربعين سنة حيث استخدم سلاح أبيض هو “السنجة” على أثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب رفض نجلته التنازل عن منزلها الذي حصلت عليه بطريق الإرث، وبعد التعدي عليها وإصابتها بالعديد من الإصابات في منطقة الرأس ومنطقة الأنف بالإضافة إلى بتر أصبع الإبهام في اليد اليسرى فر هاربا دون أن يتم إلقاء القبض عليه.

وتم تحرير المحضر بالواقعة تعدي الزوج على زوجته حيث تسبب في إصابتها بالعديد من الإصابات في منطقة الرأس والأنف وبتر إصبع الإبهام تم تحرير المحضر الصادر برقم 41/ 668 في قسم ثان منطقة الزقازيق، وتعمل الجهات الأمنية في محافظة الشرقية بكل جهد ليتم تحديد مكان المتهم ليتم إلقاء القبض عليه، كما سيتم عرض المحضر على النيابة العامة لاستكمال جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة.