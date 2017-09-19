“قطار رقم 998” يتعرض للحريق في محطة كلابشة

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استمرار حوادث القطارات في جمهورية مصر العربية حيث نشب منذ قليل حريق في قطار يحمل رقم 998 القادم من محافظة أسوان متجه على محافظة القاهرة، حيث سادت حالة من الرعب والفزع بين جميع ركاب القطار.

وفي إطار تحرك الجهات الأمنية للسيطرة على حريق القطار رقم 998 تم إرسال سيارات إسعاف لنقل أي حالات مصابة بالإضافة إلى الدفع بالعديد من قوات الحماية المدنية إلى محطة كلابشة المتواجد فيها القطار الذي نشب به الحريق.

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ويعود الحادث إلى تلقي اللواء فتح الله حسني مدير أمن محافظة أسوان إخطارا من محمود عوض مدير مباحث محافظة أسوان يفيد عن وجود بلاغ بحريق نشب في أحدى عربات القطار الذي يحمل رقم 998 المتجهة من محافظة أسوان إلى محافظة القاهرة وذلك أثناء توقف القطار في محطة كلابشة.

وعلى الفور تحرك رجال الأمن بالدفع بالعديد من سيارات الإسعاف إلى محطة كلابشة المتواجد فيها القطار رقم 998 المحترق، بالإضافة إلى توجه رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ليتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده إلى باقي عربات القطار الأخرى، وسط حالة من الرعب والفزع التي سيطرت على ركاب القطار خوفا على حياتهم حيث تدافعوا إلى الأبواب والنوافذ للخروج من القطار، ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات بشرية.

وقامت القوات الأمنية في محافظة أسيوط بتحرير موقع بواقعة حريق عربة من عربات قطار رقم 998 ليتم تحويله إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

والجدير بالذكر أن مسلسل تكرار حوادث القطارات التي تتعرض له شبكة سكك حديد مصر في الفترة الأخيرة حيث صدم قطار سيارة نصف نقل كانت عالقة في محافظة المنيا، بالإضافة إلى انقلاب قطار الإسكندرية.

وتعود تكرار حوادث القطارات في جمهورية مصر العربية إلى قدم منظومة السكك الحديدية في مصر وتهالكها، كما أنها لم تشهد تحديث يذكر على مدى سنوات كبيرة وطويلة، حيث أن هيئة سكك حديد مصر تقوم فقط بتغيير قطع غيار بعينها في القطارات أو يتم فيها إحلال القضبان القديمة المتهالكة بأخرى جديدة هذه هي أعمال الصيانة التي تقتصر عليها دور هيئة السكك الحديد، وهذا ما يؤدي إلى العديد من حوادث القطارات المعتادة في مصر.

عاجل.. اندلاع حريق هائل في قطار “القاهرة/ أسوان” ومحاولات للسيطرة عليه