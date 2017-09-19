انقلاب ميكروباص بطريق بورسعيد/ دمياط يؤدي لإصابة 12 شخص

Advertisements

تابعت مصر 365 حادث على طريق بورسعيد/ دمياط أدى إلى إصابة اثنى عشر شخص، ليتم دفع سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ليتم نقل جميع المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج المناسب.

حيث تلقى مدير الصحة في محافظة بورسعيد إخطارا من طوارئ مديرية الشؤون الصحية في محافظة بورسعيد تفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بورسعيد/ دمياط كان يقل مسافرين من قرية المناصرة الواقعة في غرب محافظة بورسعيد، وتم نقل جميع المصابين على مستشفى بورسعيد العام.

Advertisements

وقع الحادث نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق العام بورسعيد/ دمياط، أسفر عن إصابة حوالي اثنى عشر شخص من بينهم طفلين ليتم نقل المصابين إلى مستشفى بورسعيد العام ليتم تلاقي العلاج اللازم، كما قام رجال الأمن والمباحث في التواجد أثناء مكان الحادث لمعاينة الواقعة.

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بورسعيد في بيان صادر عنها بشأن الحادث، أنها تم رفع حالة الطوارئ في مستشفى بورسعيد العام، كما صرحت مديرية الشؤون الصحية التابعة لمحافظة بورسعيد إلى توفير جميع الأدوية الطبية بالإضافة إلى أكياس الدم للمصابين وعرضت مستشفى بورسعيد العام بيان يتضمن أسماء المصابين في الحادث بأعمارهم، وهم كالتالي: المواطن محمود عوض البالغ من العمر تسعة عشر عام، والمواطن خالد السعيد البالغ من العمر أربعة وثلاثين عام، والمواطن حسام نبيل مصطفى البالغ من العمر ثلاثين عام، والمواطن مازن عثمان البالغ من العمر خمسة وثلاثين عام، والمواطن محسن السيد العربي البالغ من العمر عشرين عام، والمواطن محمود السعيد البالغ من العمر ثمانية وثلاثين عام، والمواطن السيد فؤاد محمد البالغ من العمر عشرين عام، والمواطن كامل السيد السيد البالغ من العمر أربعة وعشرين عام وهو سائق السيارة الميكروباص المتسببة في الحادث، والمواطن محمد إبراهيم البالغ من العمر عشرين عام، والطفلة فاطمة السيد خليل البالغة من العمر عشرة سنوات، والطفل إبراهيم السيد خليل البالغ من العمر عشرة سنوات، والمواطن رضا محمد عبده البالغ من العمر خمسين عام.

وتبين أن جميع المصابين في الحادث قاطنين في قرية المناصرة التابعة لمنطقة غرب محافظة بورسعيد، كما تبين أن جميع الإصابات عبارة عن كسور متفرقة في الجسد وكدمات وحالتهم الصحية في العموم مستقرة.