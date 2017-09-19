زوجة أخطر مجرم بالصف تستعين بعشرين رجلا لتحريره من قبضة الأمن

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قامت قوة من رجال الأمن بالقبض على أخطر مجرم في منطقة الصف حيث صدر حكم ضده بالسجن المؤبد بسبب قضيتي سرق وقتل، وفور أن وصلت قوات الأمن المركزي إلى مكان اختبار المجرم قامت بتطويق منزله، وتمكنت العناصر الأمنية من اقتحام المنزل وإلقاء القبض عليه، وقامت موقع مصر 365 بمتابعة تفاصيل الحادث.

وقامت القوات الأمنية بتكبيل المجرم بالحديد ليتم عودته إلى قسم الشرطة ليتم استكمال جميع الإجراءات القانونية وتم ترحيله إلى السجن ليتم تنفيذ فترة العقوبة الصادرة بحقه.

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وقامت زوجة المتهم بالدفاع عن زوجها المجرم حيث خرجت مع عشرين رجل لملاحقة القوات الأمنية لتحرير زوجها من يد الأمن، وبدأ الاشتباكات بين العناصر الأمنية وبين زوجة المتهم التي خرجت بصحبة عشرين رجلا ليتم استخدام العصي والشوم والحجارة بالإضافة إلى استخدامهم الأعيرة النارية ضد رجال الشرطة، كما قاموا برشق سيارات الشرطة بالحجارة مما أدى إلى إحداث تلفيات في أحدى سيارات الشرطة بشكل كامل.

وتعاملت العناصر الأمنية مع الواقعة وحاولت التصدي لهم وقامت بتأمين سيارة التي يستقلها المتهم، كما حدثت اشتباكات بين الطرفين، وتم إصابة عدد من رجال الشرطة، كما أصيب عدد من المتهمين، وسيطرت الأجهزة الأمنية على مثيري الشغب وتم إلقاء القبض على ثمانية منهم فيما هرب الباقون.

وتم إحالة المتهمين الثمانية إلى النيابة العامة بتهمة القيام بأعمال شغب بالإضافة إلى الاعتداء على القوات الأمنية ومحاولة تهريب مجرم بالإضافة إلى توجيه تهمة مقاومة السلطات، وحيازة أسلحة وذخيرة حية، وتم حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق، وأثناء عرضهم على قاضي المعارضات أصدر قرار باستمرار الحبس لمدة خمسة عشر يوم آخرين على ذمة القضية.

كما أمرت النيابة العامة بسرعة ضبط المتهمين الاثنى عشر الآخرين الهاربين ليتم التحقيق معهم بشأن الواقعة وتوجيه نفس الاتهامات السابقة لهم.

وأكدت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن زوجة المتهم طلب مساعدة عشرين فرد من عائلتها ليتم محاصرة السيارة التابعة للشرطة التي تحفظ فيها القوات الأمنية على زوجها بعد أن تم إلقاء القبض عليه، وتم إطلاق العديد من الأعيرة النارية على مسافة بعيدة تفريق قوات الشرطة، كما تم تحرير محضر لزوج المقبوض عليه.