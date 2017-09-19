زوجة تقود 20 رجلا للدفاع عن زوجها وتحريره من قبضة الأمن

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قامت قوة أمنية مدعمة بالخروج بتشكيلات من الأمن المركزي للقيام بمهمة القبض على أخطر رجل مجرم متواجد في منطقة الصف، والذي قد صدر عليه أحكام بالمؤبد وذلك في قضية اتهام بسرقة وقتل ، وما أن قامت قوات الأمن بالوصول إلى المكان المتواجد به المتهم، فعملت على تطويق المنزل بالكامل، وقد تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم ، وقد تم وضعه فى سيارة الشرطة بعد أن تم تقيده بالأغلال الحديدية الخاصة بالشرطة، وفي الطريق للرجوع إلى قسم الشرطة للقيام بالإجراءات اللازمة لترحيل المتهم إلى السجن لقضاء فترة العقوبة التي تم الحكم عليه بها، حدث ما لم تقوم قوات الأمن توقعه ومع متابعات مصر 365 تعرفنا على التالي

أن زوجة المتهم لم تستطيع التوقف عن نصرة زوجها، فقامت بالخروج وراء عربيات قوات الأمن وملاحقتها على رأس عشرون رجل، وفور أن قامت الزوجة ومن معها بالوصول إلى هناك قامت الاشتباكات بينهم وبين قوات الأمن المركزي وقاموا باستخدام الحجارة والشوم بالإضافة إلى إطلاق أعيرة نارية بهدف تفريق قوات الأمن، وقاموا باستعمال الحجارة في رشق عربيات الشرطة، وقد نتج عن هذا الرشق تهشم إحدى السيارات الخاصة بالشرطة.

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وقد تعاملت قوات الأمن مع أفراد الذين يثيرون الشغب، وقامت باتخاذ الحذر وتأمين سيارة التي يتواجد بها المتهم، ثم قامت بواجبها فى التصدي لمثيري الشغب ونتج عن الاشتباكات إصابات لعدد من رجال الشرطة ولكنها طفيفة ما بين كسور وكدمات ، وأيضا تواجد عدد من الإصابات السطحية لمثيري الشغب، وفي نهاية الاشتباك تم التفريق بينهم والقبض على ثمانية أفراد وقاموا الآخرون بالفرار.

وقد قامت أجهزة الأمن بإحالة المتهمين الثمانية إلى النيابة العامة، وقد تم توجيه بعض التهم إليهم وهي إثارة الشغب والعنف بالإضافة إلى الاعتداء على قوات الأمن أثناء تأدية واجبهم مع محاولة لتهريب مجرم صدر عليه حكم بالمؤبد، بجانب تهمة حيازة أسلحة نارية وقد تم تقرير حبسهم لمدة أربع أيام على ذمة التحقيق، ثم تم التجديد لخمسة عشر يوما أخرين، وقد قامت النيابة العامة بإصدار أمر بخصوص الهاربين الباقين بسرعة احضارهم .

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