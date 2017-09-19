حركة القطارات تتعرض لحالة شلل تام في بني سويف بسبب تعطل قطارين

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تابع موقع مصر 365 حادثة تعطل قطارين في محطة بني سويف مما أدى إلى حالة شلل تام في حركة القطارات اليوم حيث شهدت المحافظة تعطل قطارين في نطاق المحافظة حيث تعطل القطار الذي يحمل رقم 164 وهو قطار ركاب قادم من محافظة أسوان متجه إلى محافظة الإسكندرية، كما تعطل قطار آخر يحمل رقم 168 وهو قطار ركاب أيضا قادم من منطقة الواسطى.

وأكد شهود العيان بأن القطارات المتعطلين في الوقت الحالي في محافظة بني سويف أدى إلى تعطل تام في سير حركة القطارات في جميع المحطات التي ستتأثر بفعل هذه الواقعة.

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تلقت شركة السكك الحديدية في محافظة بني سويف إخطارا يفيد إن سائق القطار الذي يحمل رقم مائة وثمانية وستين وهو قطار ركاب، حيث تعطل جرار القطار أثناء عبوره لمحطة سدس التابعة إلى مركز ببا في محافظة بني سويف.

كما تلقت شرطة محافظة بني سويف إخطارا آخر يفيد بأن سائق قطار يحمل رقم مائة وأربعة وستين ركاب مميز قادم من محافظة أسوان متجه إلى محافظة الإسكندرية أصيب بعطل فني في جرار القطار.

وعلى غرار تلقي الإخطارات توجه عدد من العاملين الفنيين التابعين لمحطة قطارات بني سويف لإصلاح الأعطال التي أصابت جرارات القطارين والعمل على إعادة حركة سير القطارات من جديد، ومازالت عمليات التصليح تجرى على قدم وساق في محطة قطارات بني سويف.

وتم تحرير بلاغ بالواقعتين وتبين عدم وجود أي شبهات جنائية لتعطل القطارين الذي أدي إلى إحداث حالة من الشلل في سير حركة القطارات في محطة بني سويف لمدة تصل إلى ثمانية وأربعين ساعة تقريبا.

والجدير بالذكر أن محطة بني سويف تعرض أمس على وقوع حريق في قطار فور وصوله إلى محطة بني سويف حيث أن القطار كان قادم من محافظة القاهرة متجها إلى محافظة أسوان، وتم السيطرة على الحريق حيث نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي نشب في القطار دون حدوث أي خسائر في الأرواح.

ويفيد بأن الحريق وقع أسفل عربات القطار الركاب الذي يحمل رقم 159 أثناء قدومه من محافظة أسوان وفي طريقه إلى محطة القاهرة ليتم اشتعال الحريق في القطار فور دخوله إلى محطة بني سويف.

عاجل.. اندلاع حريق هائل في قطار “القاهرة/ أسوان” ومحاولات للسيطرة عليه