الداخلية تلقى القبض على تشكيل عصابي يقوم بتصنيع أقراص مخدرة بالإسكندرية

Advertisements

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالوصول إلى تشكيل عصابي يقوم على صناعة الأقراص المخدرة التي تؤثر على الحالة العصبية والنفسية، حيث يقوم هذا التشكيل بصناعتها والإتجار بها في الإسكندرية، هذا بجانب الوصول إلى المعدات المستخدمة في عملية التصنيع.

ووفقا للتحريات التي قامت بها الشرطة فقد اتضح أن التشكيل العصابي يضم كلا من: تاجر ملابس تابع لدائرة قسم شرطة الدخيلة و يُدعي ” أحمد ع ه” وهو حامل لأحد الجنسيات العربية مواليد 1975، وكذلك خراط معادن يدعى “السيد ف م” مواليد 1958، و خراط معادن يُدعى “محمد أ” مواليد 1974.

Advertisements

وقد كشفت التحقيقات التي قامت بها عناصر الأمن تورط الأول والثاني في أحد قضايا المخدرات خلال الفترة الماضية، وأضافت التحقيقات أن التشكيل العصابي المُتكون من الثلاثة قد تمكن خلال الفترة الماضية من إنتاج كميات هائلة من الأقراص المخدرة التي تقوم بالتأثير بشكل كبير على الحالة النفسية والعصبية، وشملت الأقراص المخدرة أقراص التامول وأقراص الكبتاجون.

وقد قامت قوات الأمن بتفتيش المسكن التابع للأول والثاني ورش العمل التي يتم تصنيع الأقراص بداخلها، وقد تمت عمليات التفتيش تبعا للإجراءات القانونية.

وقد تمكن القوات خلال عمليات التفتيش من العثور على الماكينة التي يتم تصنيع الأقراص بواسطتها، وكانت مكونة من 19 إسطَمبة أكلاشيهات، هذا بالإضافة إلى العثور على عدد كبير من الأقراص المدرة والتي تتجاوز ال 800 قرص، بينما وجدت القوات كميات متفاوتة من المواد التي تدخل في عملية التصنيع و التي ووزنت معا 65.860 كيلو جرام.

وكذلك شملت المعدات التي تم العثور عليها فرن يقوم على تجفيف الأقراص والتي يتم تصنيعها حديثا بالإضافة إلى ثلاثة من الهواتف المحمولة ومبلغ من المال.

وخلال التحقيقات قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما توصلت إليه، كما وسارت التحقيقات وفقا للإجراءات القانونية المعتادة، ومازالت التحقيقات مستمرة من قبل النيابة بخصوص الواقعة.

هذا وفقا لما ورد إلينا من التحقيقات التي قامت بها النيابة والتصريحات التي قامت بها العناصر الأمنية وفقا للتطورات التي شهدتها أحداث القضية، وسوف نوافيكم خلال الفترة القادمة بما هو جديد بخصوص تلك القضية تابعونا من خلال موقع 365.