جابر القرموطي يكشف عن شقة تقوم ببيع الأطفال لأثرياء الخليج

Advertisements

تم الكشف عن عدد من الحوادث التي تشغل الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض القنوات الفضائية وقام موقع مصر 365 بمتابعة هذه الحوادث والقضايا التي هزت الإعلام المصري، وقد قامت بعضا من القنوات الفضائية بالكشف عن بعض الافعال الغير قانونية التي تخص خطف الأطفال على مستوى مصر، حيث تعتبر هذه القضية من أهم القضايا التي تشغل المصريين في الوقت الحالي، وذلك بسبب ارتفاع حالات الخطف في مصر، وانتشار أسباب اختطافهم، ما بين التسول وبيع الأعضاء والبيع عائلات غنية

ويذكر أنه في واقعة مثيرة للجدل قامت بإحداث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنه تم الكشف عن وجود شقة سكنية في مدينة الشروق تستعمل من أجل بيع الأطفال المخطوفين للراغبين في الشراء من الأثرياء العرب وذلك من خلال إصدار شهادات ميلاد مزورة للطفل المختطف.

Advertisements

والجدير بالذكر أن تم اكتشاف الأمر عندما قام “شاهد عيان” بالكشف عن بعض تفاصيل عثوره على عدد من الأطفال متواجدين بالشقة ومعهم شهادات ميلاد مزورة، وقد قامت الشاهد بتأكيد الأمر حيث قالت إنه قام رجلا وزوجته باستئجار شقة في المنطقة، وبعد فترة من الوقت رأينا إحدى السيدات التي يبدوا عليها أنها من الخليج ومستقلة سيارة فاخرة، قامت بالمجيء إلى المنطقة وقام الرجل الذي استأجر الشقة بإنزال طفلين لها في أثناء جلوسها في السيارة

وقد اضافت شاهدة العيان من خلال مداخلة هاتفية لها في البرنامج التلفزيوني ” آخر النهار” والذي يقوم بتقديمه الإعلامي ” جابر القرموطي”، أن سكان العقار قد قاموا بالهجوم على الشقة هجموا وقاموا بالدخول إليها، وقد عثروا على عدد من الأطفال، وأنه قد تم فحص تليفون الرجل وتم العثور على رسالة مبعوثة له من رجل كويتي مؤكدا أنه حول له مبلغ 2 مليون و300 ألف.

وقالت الشاهدة خلال مداخلتها أن احد موظفات التضامن الاجتماعي قد قامت بالتأكيد على أن هؤلاء الأطفال كانوا قد خرجوا بطريقة رسمية من احدى دور الايتام، وتم تقديم شكوى رسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، وتبين اختفاء 5 أطفال والعثور على 7 أطفال اخرين في الشقة.