مقتل شخص أسفل عجلات قطار أبي قير بالإسكندرية

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يتولى مسلسل حوادث القطارات بطريقة أو بأخرى هذه المرة سقط مواطن مصري يدعى “كمال محمود غباشي” يبلغ من العمر سبعة وأربعين عام ويعمل مساعد شرطة سري في قسم سيدي جابر، كان يستقبل قطار أبي قير في منطقة شرق محافظة الإسكندرية وبالتحديد في منطقة العصافرة سقط من أحد عربات القطار التي كان يستقلها ليلقى مصرعه على الفور يتحول جسده إلى أشلاء.

تابع موقع مصر 365 تفاصيل هذه الحادثة حيث تعود إلى إخطار مساعد وزير مدير أمن محافظة الإسكندرية اللواء مصطفى النمر بتسجيل بلاغ في قسم شرطة المنتزه أول التابع لمحافظة الإسكندرية على المقدم أحمد مليس يفيد بسقوط شخص من قطار أبي قير في منطقة العصافرة أثناء سير القطار في محطة فيكتوريا ليقي مصرعه في الحال ويتحول هذا الشخص إلى أشلاء.

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وفور تلقي البلاغ انتقل مساعد الوزير مدير أمن محافظة الإسكندرية بصحبة مجموعة من القيادات الأمنية العاملين في مديرية أمن محافظة الإسكندرية إلى موقع الحادث في محطة قطار فيكتوريا.

وعاين الفريق الأمني جثة المواطن حيث تم التعرف عليه وهو شاب يبلغ من العمر حوالي سبعة وأربعين عام ويسمى “كمال محمود غباشي” وهو يعمل مساعد شرطة سري في قسم سيدي جابر، كما تبين أن المتوفي يقيم في منطقة إدكو، حيث استقل القطار أثناء عودته من العمل وسقط من القطار ولقي مصرعه على الفور وتحول جسده إلى أشلاء، وتم نقل الجثة إلى المشرحة التابعة إلى مستشفى شرق مدينة الإسكندرية، وتم إعادة حركة سير القطارات.

وبالتحقيق مع شهود العيان الذين شاهدوا الحادث صرحوا بأن هذا الشخص كان يستقل قطار أبي قير وفجأة سقط من القطار أثناء سيره وتحول جسده إلى أشلاء بدون ذكر أي تفاصيل أخرى عن الحادث.

ووجه مدير أمن محافظة الإسكندرية اللواء مصطفى النمر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه حادث سقوط المواطن “كمال محمود غباشي” الذي يعمل مساعد شرطة سري في مديرية أمن محافظة الإسكندرية ليتم إبلاغ أهله، ويتم تحرير محضر بالواقعة ليتم عرضه على النيابة العامة ليتم أخذ جميع الإجراءات القانونية في هذه الحادث.