الكشف عن تفاصيل حادث اعتداء شنيع على سيدة في القليوبية

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كشف موقع مصر 365 عن حادث الاعتداء الشنيع الذي حدث في محافظة القليوبية، الذي تعرضت له سيدة رفضت ان تمارس الرذيلة مع سائقين حاولوا الاعتداء عليها،وقاموا بتمزيقها وطعنها بالسكين.

والجدير بالذكر ان رئيس نيابة قليوب قد أصدر قرار له يأمر بحبس سائقين على ذمة التحقيق لمدة 4 أيام وذلك بسبب أنهم حاولو أن يقوموا بالاعتداء جنسيا على سيدة “ربة منزل”، وعند فشلهم بسبب مقاومتها قاموا بطعنه عدة طعنات متفرقة في جسدها ما بين صدرها وبطنها.

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و قام السائقان بطعن ربة المنزل المذكورة سابقا في عدة أماكن متفرقة من جسدها، وذلك في داخل إحدى الحدائق العامة الموجودة في مركز قليوب التابع لمحافظة القليوبية، وجاء ذلك بعد أن حاولا أن يمارسوا الجنس معها، وعندما قامت بالمقاومة والرفض قاموا بتمزيق جسدها بواسطة مطواة ثم فرا هاربين.

وقد تلقى مدير أمن القليوبية اللواء محمد توفيق الحمزاوى مدير أمن القليوبية إخطارًا بهذه الواقعة وتم تقديم الإخطار من قبل رئيس مباحث مركز قليوب المقدم أحمد كمال أبو العزم، وقد ورد في الإخطار أن المستشفى قامت بالابلاغ عن وصول “ميادة. م” التي تبلغ من العمر 20 سنة وتعمل كربة منزل وقد تمت إصابتها بعدد من الطعنات في الصدر والبطن، وتم التصريح بأن حالتها العامة تم سيئة وقد تم تحويل الضحية إلى مستشفى بنها الجامعي للعلاج.

وقد توصل فريق البحث الجنائي إلى أن المجني عليها كانت على علاقة غير شرعية بشخص يدعى”مصطفى. ح” يبلغ من العمر 24 سنة ويعمل سائق، وتم التوصل من خلال التحقيقات أن المجني عليا كانت مشهورة بسوء السمعة.

وقد حدثت الحادثة اثناء تواجدها مع الأخير في إحدى الحدائق العامة بقليوب وجاء رجلان حاولا البقاء معها لكنها رفضت فقاموا بمهاجمته وبعدها هربوا.

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واستطاع رئيس مباحث المديرية العميد حسام الحسيني من أن يقوم بتحديد شخصية المتهمان وقد قام ضبطهما وهما “محمد. ع” ويبلغ من العمر 22 سنة ويعمل سائق، وبحوزته سلاح أبيض “مطواة” و”حسن. ص” ويبلغ من العمر 25 سنة ويعمل سائق وبحوزته سلاح أبيض هو الآخر، وقد اعترف المتهمان بارتكاب بارتكاب الواقعة.