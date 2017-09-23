“نوال الهنجرانية” اعترفت بأن حصيلة يوم واحد من النشل كانت تصل ل10 الاف جنيه

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كشف موقع مصر 365 عن نوال الهنجرانية، تلك السيدة التي تعمل نشالة ، وتاخذ النشل كمهنة عن أمها، وقد استطاعت قوات الشرطة المصرية القبض عليها مؤخرا.

وقالت نوال في بداية كلمها ان النشل يعد حرفة ومهنة لها وقد ورثت هذا الشيء عن أسرتها ولا تعرف العمل بشيء آخر، وأنها تقوم بالإنفاق على زوجها وأولادها من خلال أموال النشل.

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وقد قالت السيدة نوال والتي تبلغ من العمر 27 سنة إنها اعتادت على السرقة والنشل و تعلمتها منذ أن كانت صغيرة ، حيث انها تدربت عليها وأنها كانت مهنة والدتها، وقالت انها مهنة تحتاج الى ذكاء عالي جدا.

وتابعت قائلا المتهمة “نوال” انها ولدت في أسرة تعيش على السرقة والنشل وقالت انها تنتمي الى عائلة الهناجرة، وقالت أن مهر الفتاة في عائلتي يتخطى حوالي مليون جنيه مصري، حيث ان الفتاة تتولى الإنفاق على الأسرة بعد الزواج والرجل يقوم بالمهام المنزلية، وأنه من المشهور عن الفتيات في العائلة قيامهم بالسرقة والنشل وما إلى ذلك من أجل توفير المال

وقالت “نوال” خلال التحقيقات أنها في بداية الأمر كانت تقوم بسرقة حافظات الموظفين في الأتوبيسات حيث تقوم بسرقة الحافظة وتنزل في اقرب محطة، وصرحت ان في هذه الاثناء كانت تحصل يوميا على ما يتعدى الفين جنيه، وقالت إنه بعد غلاء المعيشة فيما بعد بدأ تسرق الأثرياء حيث أصبحت تنتظر الخارجين من البنك الاهلى فرع الخانكة وكانت تقوم بسرقتهم من خلال ادعائها أنها كانت متعبة وتحتاج إلى المساعدة وأثناء المساعدة كانت تقوم بالمغافلة وسرقة الأموال، وقالت إن حصيلة أمواله في هذه الاثناء وصلت إلى 10 آلاف جنيه يوميا.

وقالت إنها كانت تقوم ايضا بسرقة السيدات وذلك من خلال اختلاق أي مشكلة وتنتظر تدخل الأهالي، ثم تقوم باختيار المرأة التي سوف تسرق حقيبتها وتقوم بقطع الحقيبة وتسرق الأموال

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والجدير بالذكر أن مدير أمن القليوبية اللواء محمد توفيق حمزاوي ، كان قد تلقي إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخانكة العميد أحمد رشدى ، بسبب تعدد البلاغات من المواطنين، الذين يتم سرقتها من أمام البنك الأهلى المصرى، وقد أظهرت تحريات النيابة أن “نوال س” التي تبلغ 27 سنة وهي ربة منزل ومقيمة في فيصل الجيزة.