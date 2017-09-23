محاكمة سائق ذبح زوجته وأبنائه بسبب هدية “الفلانتين”

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ورد أنه قد تقرر أن يتم محاكمة شخص اليوم السبت أمام محكمة جنايات القاهرة، كان يعمل سائق قام بذبح زوجته بالإضافة إلى طفلتيه، وكان السبب وراء هذا هو هدية “الفلانتين”، وقد تقرر تحديد موعد المحاكمة بعد الاطلاع على التقرير الطبي الذي قد ورد إلى المحكمة من قبل مستشفى الأمراض النفسية والذي قضي فيها 45 يوما، بعد أن طالب المحامي الخاص به أن يتم التأكد من مدى سلامة قواه العقلية.

من جهة أخرى، كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة قد سبق لها وأن أحالت شخص يعمل في مهنة سائق إلى الجنايات، وتم توجيه إليه تهمة قتل زوجته وأبنائه الصغار بإستخدام سكين حيث قام بذبحهم بسبب هدية “الفلانتين”، وتمت هذه الواقعة داخل شقته الموجودة في البساتين.

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ورد أنه قد تم من قبل تأجيل محاكمة السائق الذي اشتهرت قضيته بعد أن قام بذبح زوجته وطفليه إلى جلسة اليوم بتاريخ 23 سبتمبر، حيث جاء هذا القرار من قبل محكمة جنايات القاهرة، من أجل التمكن من الحصول على تقرير الطب النفسي والتأكد من مدى سلامة هذا الشخص ومدى هي قواه العقلية وقد طالب المحامي الموكل له هذه القضية أن يتم وضع موكله بالمستشفى للتأكد من هذه الناحية وعليه قررت هيئة المحكمة عرضه لمدة 45 يوما فى مستشفى الأمراض النفسية.

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جدير بالذكر أن المحامي قد قام بحضور الجلسة السابقة مع موكله الذي قد حضر إلى المحكمة تحت حراسة أمنية مشددة، حيث ورد أن المحامي الذي يدعي محمود عبد العاطى والموكل في القضية التي أطلق علي المتهم بها بالجزار الذى يذبح الماشية بعد اعترافه بالواقعة بعد أن قام بتسليم نفسه لقسم الشرطة التابع له في منطقة البساتين بعد ارتكابه للحادثة مما يعد أمر واضح بقوة عقله وإدراكه.