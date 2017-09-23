ذو ال18 عام يقدم على الإنتحار شنقا بعد عتاب والده له

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انتشرت خلال الفترة الأخيرة حالات الانتحار، خاصة بين الشباب والأعمار الصغيرة التي تبدأ من سن المراهقة وتمتد إلى الشباب، ويأتي هذا نتيجة الحالات النفسية السيئة التي يعاني منها الشباب خلال تلك الفترة من عمرهم و التي قد انتشرت بشكل ملفت خلال الفترة الأخيرة و ازدَادت بشكل محير.

وقد جاءت آخر حالة انتحار تم تسجيلها في مصر لشاب في عمر ال18 عام، حيث أقدم هذا الشاب على الإنتحار شنقا نتيجة قيام والده بتوبيخه لتعديه على أخيه الصغير.

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وكشف والد الشاب “محمد ر” في قرية أطسَا مركز إدفو تابع لمحافظة الفيوم خلال التصريحات التي قام بها لمصر 365، أن ابنه قد مر بحالة نفسية سيئة بعد قيام والده بتوبيخه، وكان هذا بسبب قيامه بضرب أخيه الصغير، الأمر الذي دفع الشاب إلى الإقدام على الإنتحار عن طريق شنق نفسه.

وقد أرسلت مستشفى أطسَا المركزي اليوم إخطار إلى مدير أمن الفيوم، اللواء “خالد شلبي” يفيد بوصول شاب بالغ من العمر 18 عام ويدعى “أحمد ر” جثة هامدة إلى المستشفى.

وهو في المرحلة الثانوية، وعند سؤال والده عن التفاصيل التي تتعلق بالواقعة، وهو “محمد ر” البالغ من العمر 39 عام ويعمل سائق، فقد أكد أن ابنه قد أقدم على الإنتحار بعد قيام والده بتوبيخه بسبب ضربه لأخيه الصغير.

حيث مر الشاب بحالة نفسية سيئة بسبب رد فعل والده والتي قد دفعته إلى الإنتحَار شنقا، ولم يقم والد الشاب خلال التصريحات بتوجِيه أي اتهام لأي أحد، كما قامت النيابة بتحرير محضر دونت خلاله كافة التفاصيل التي تعلق بالواقعة.

كما و أجرت عدد من التحقيقات التي توصلت خلالها إلى عدم وجود أي شبة جنائية في الواقعة، وأن الشاب قد أقدم على الإنتحار شنقا دون أن يقوم أحد بإجباره على القيام بذلك، هذا وفقا لما أكده والد الشاب خلال التصريحات التي قام بها و التي أضافها في التحقيقات التي أجرتها النيابة بخصوص الواقعة للتأكد من صحة ما وصل إليها من تصريحات، الجدير أن تلك حالة من حالات كثيرة تتكرر يوم بعد يوم.