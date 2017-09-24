القبض على متهمين في سرقة 10 مليون جنيه من شركة إلكترونيات في الموسكي

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تمكنت قوات الشرطة برئاسة مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اللواء “محمد منصور” التابعة للمُوسكي من إيقاف عدد من المجرمين لقيامهم بسرقة مبلغ مالي من شركة إلكترونية تابعة لقسم الموسكي، كما تمكنت قوات الشرطة من إعادة جميع المسروقات إلى الشركة.

وخلال البيان الذي قامت الشرطة بتَقديمه، أن صاحب أحد شركة إلكترونيات ويدعى “حسام متولي” البالغ من العمر عام قد قام خلال الفترة الماضية بتقديم بلاغ إلى قسم الشرطة، وأضاف في البلاغ أن الشركة الخاصة به قد تعرضت لسرقة مبلغ مالي ضخم بعد كسر جميع الأقفال فيها.

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وخلال التحقيقات التي قامت بها النيابة للوصول إلى مرتكبي تلك الواقعة، تمكنت قوات الشرطة من الوصول إلى كلا من “حمادة ف” ويعمل سائق، و “سامح ع ” البالغ من العمر 30 عام و الذي يعمل في نفس الشركة التي تعرضت للسرقة، هذا بالإضافة إلى سائق آخر قد سبق له أن تم اتهامه في أحد القضايا و يُدعى”أشرف ع”.

حيث أثبتت التحقيقات تورط السابق ذكرهم في القضية، وأفادت التحريات التي قامت بها النيابة أن من قاموا بالواقعة مقيمين في دائرة المُقتم، و قام المتهمون باستخدام عدد من الأدوات التي ساعدتهم في إتمام الجريمة من بينها مقص حديدي و سيارة تحمل رقم “ر س 3346” والتي كانت مستأجرة لإتمام الواقعة.

وقد قامت النيابة خلال التحقيق مع المتهمين بمواجهتهم بالأحداث التي قاموا بها و الأدلة التي تم العثور عليها، وقد دفعهم هذا إلى الإعتراف بالواقعة، كما تمكنت قوات الأمن من الحصول على المبلغ المالي المسروق وتسليمه إلى صاحب الشركة.

هذا بجانب ضبط الأدوات التي اعتمد عليها اللصوص لإتمام الواقعة والتي تمثلت في السيارة المستأجرة والمقص الحديد، وقامت النيابة بالتحفظ عليها، وقام وزير الداخلية “خالد عبد العال” بالإعلان عن قراره الخاص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يجب القيام بها في مثل تلك الواقعة، كما وجه أمر إلى النيابة بضرورة القيام باستكمال الإجراءات التي تتعلق بالتحقيق للانتهاء منه.

جاء هذا خلال البيان الذي قامت الشرطة بإصداره والتي أوضحت خلاله كافة التفاصيل التي تتعلق بتلك الواقعة والإجراءات التي قامت النيابة بالإعلان عنها بخصوص ما حدث.