“عامل محاجر بالشرقية” يلقى مصرعه بسبب تخفيض راتبه إلى 900 جنيه

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رصد موقع مصر 365 مصرع مواطن مصري يدعى “محمد عبدالمنعم عبيد” وهو عامل في إدارة المحاجر في محافظة الشرقية وبالتحديد في مركز فاقوس البالغ من العمر ثمانية وخمسين عام حيث أصيب المواطن بجلطة في المخ التي أسفرت عن وفاته في الحال.

وأصيب “محمد عبدالمنعم عبيد” بجلطة في المخ التي أودت بحياته بعد أن علم بأمر تخفيض راتبه إلى تسعمائة جنيه مصري فقط لا غير، حيث أعلن محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد قرار ينص على تثبيت العاملين الموسميين بالإضافة إلى تثبيت العمالة المؤقتة العاملين في المحاجر على أن يتم تغيير العقود الخاصة بجميع العاملين القدامى مما أدى إلى تخفيض رواتب العمال، ليقوم العاملين بتنظيم وقفة احتجاجية ليتم عدول المحافظ عن قراره القاضي بتخفيض رواتبهم لكن دون جدوى من قبل اللواء خالد سعيد.

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وتفاجأ المواطن “محمد عبدالمنعم عبيد” البالغ من العمر ثمانية وخمسين عام ويعمل في إدارة المحاجر في منطقة فاقوس التابعة إلى محافظة الشرقية ليتم تخفيض أجره إلى تسعمائة جنيه مصري فقط بسبب عدم عدول محافظ الشرقية اللواء خالد السعيد عن القرار القاضي يتغير عقود العمالة القدامى مما أدى إلى تقليص رواتبهم.

وأصيب المواطن “محمد عبدالمنعم عبيد” بحزن شديد وتضرر من الناحية النفسية مما أدى إلى إصابته بجلطة في المخ أثناء عودته من عمله في المحاجر في منطقة فاقوس حيث توفي على الفور بسبب القهر والحزن على خفض راتبه بسبب تهديد أسرته للتعرض إلى الفقر والتشريد بالإضافة إلى تهديده بالسجن بسبب تعرضه لأزمة مالية وبسبب القروض مما أدى إلى تضرر العامل من جراء قرارات محافظ الشرقية اللواء خالد السعيد.

وقاموا عمال المحاجر في منطقة فاقوس التابعة لمحافظة الشرقية بتقديم استغاثة إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي ليتم وقف القرار القانوني الصادر من محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد لسنة 2017 وبرقم 10164 والذي ينص على تثبيت العاملين الموسميين بالإضافة إلى تثبيت العمالة المؤقتة، وأوضح العمال خلال استغاثتهم التي تقدموا بها إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي أنهم عمال قدامي دائمين على قانون سنة 2003 برقم 12.