الرقابة التموينية تضبط خمسة أطنان من الفول المستورد والعلف الحيواني مجهولة المصدر

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انتشرت خلال الفترة الأخيرة قضايا الوقف التي تقوم بها الرقابة التموينية والتي تقوم من خلالها بضبط السلع مجهولة المصدر، أن تلك المدعمة التي يتم بيعها في السوق السوداء، أو قضايا المخالفات و التراخيص والتي قد ارتفعت أعدادها خلال الفترة الأخيرة.

الجدير بالذكر أن الكثير قد اتجه إلى تلك الطرق لتحقيق الربح السريع، وقد جاء هذا خصوصا مع الارتفاعات الأخيرة التي مرت بها أسعار السلع و المنتجات، والتي دفعت المواطنين من أصحاب المنافذ وغيرهم إلى سرقة السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء أو الحصول على سلع مجهولة المصدر بسعر رخيص لتحقيق الربح السريع.

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وكان آخر القضايا التي أعلنت عنها الرقابة التموينية، قيامها بضبط كمية من الأعلاف والفول المستورد خلال الساعات الماضية من اليوم، وقد جاء هذا من خلال التنسيق مع مباحث الوقف.

ووفقا للتصريحات التي قامت بها مجموعة من المصادر التابعة للرقابة التموينية، فقد أعلنت أن كمية الأعلاف التي تم ضبطها قد وصلت إلى 3 طن، بينما تم ضبط كمية من الفول المستورد بنحو 2 طن.

وقد جاءت تفاصيل الواقعة من خلال الإخطار الذي وجهته الرقابة التموينية إلى مدير أمن قنا اللواء “علاء العياط” والذي ذكر أن الرقابة التموينية قامت بضبط تاجر أعلاف في شارع مركز الوقف ويدعى ” ع ا م ا ” البالغ من العمر 35 سنة وكان بحوزته كمية من الأعلاف التي قدرت بنحو 3 طن بجانب كمية من الفول المستورد والتي وصلت إلى 2 طن.

وأضاف الإخطار أن تلك الكميات التي تمكنت الرقابة من ضبطها كانت مجهولة المصدر ولا تحتوى على أي فواتير بيع، ووفقا للإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في تلك الحالات، فقد تم إخطار النيابة العامة بعد القيام بفتح محضر بتفاصيل الواقعة، ومن المقرر أن تبدأ النيابة العامة في مباشرة التحقيقات التي تتعلق بالواقعة وأحداثها واتخاذ القرار المناسب في تلك الحالة.

جاء هذا ضمن مجموعة من التصريحات و التي أعلنت عنها مصادر تابعة لوزارة التموين لمصر 365 تؤكد خلالها التفاصيل التي تتعلق بالواقعة وفقا لما ورد إليها.

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