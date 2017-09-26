القبض على عائلة قتلت حوالي 30 شخصا وقامت بأكل لحومهم

Advertisements

استطاعت عناصر الشرطة في روسيا أن تكتشف وجود عائلة كاملة تعتمد على لحوم البشر كطعام لها وقد قامت الشرطة الروسية القبض على أفراد العائلة ، ومن خلال التحريات التي قامت بها الشرطة واستجواب المتهمين قامت عناصر العائلة بالاعتراف بالأمر، حيث تم الاعتراف بقتل ما لا يقل عن حوالي 30 شخصاً ثم قاموا بتناول جثثهم، حيث أن التحريات التي قامت بها الشرطة صرحت بأن هذه العائلة أنها بدأت في قتل ضحاياه من اجل اكلهم منذ حوالي 18 عاماً، ومن خلال تحريات عناصر الشرطة الروسية استطاعت لجنة التحقيق الخاصة بالقضية أن تحصل على بعض من رفات وبعض من أجزاء الجثث التي قاموا بقتلها، وكانت مخزنة داخل الثلاجات في المنزل الخاص بالعائلة، وقد قام بهذا الامر شاب روسي يدعى باكشاييف وزوجته.

والجدير بالذكر أن باكشاييف الذي يبلغ من العمر حوالي 35 عاماً ويعيش في منطقة كراسنودار الواقعة في جنوب روسيا قد قدم اعترافه للمحققين في القضية، وقال خلال الاعتراف إنه بدأ في عمليات القتل ثم آكل لحوم البشر منذ حوالي عام 1999م، ويذكر أن لجنة التحقيق كانت قد عثرت على سبع عبوات داخل الثلاجات في المنزل وبداخلها أجزاء مجمد لبعض الجثث، بالإضافة إلى ذلك فقد وجدوا كمية كبيرة من اللحوم محفوظة داخل جرار، غير ذلك وجدت لجنة التحقيقات بقايا كثيرة للجلد بشري.

Advertisements

ومن جهة أخرى فقد ذكر التقرير الذي تم تقديمه من قبل لجنة التحقيق الروسية المسؤولة عن هذه القضية أنه تم اعتقال كلا من الزوج والزوجة، ثم قامت عناصر الشرطة إدخالهم إلى المستشفى وذلك من أجل عمل عدد من اختبارات اللازمة و عدد من الفحوصات النفسية والفحوصات العقلية، وقد تبين من هذه الفحوصات التي تم إجراؤها في المستشفى أن كلا منها كان يعتبر شخص ذو قوى عقلية طبيعية حيث أثبتت الفحوصات أنهم شخصان عاقلين تماماً ولديهم قدرة طبيعية جدا على تمييز كل أفعالهم.

اقرا ايضا ذو ال18 عام يقدم على الإنتحار شنقا بعد عتاب والده له

ويذكر أنه بعد إثبات أن المتهمين في كامل قواهم العقلية بأنه من المتوقع أن يتم محاسبتهم على جرائم القتل الذي قاموا بها في حالة استمرار منذ حوالي 18 عام