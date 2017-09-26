“جنايات المنيا” حبس سنة ل10 أمناء وبراءة 13 من تهمة التعدي على قيادات أمنية

Advertisements

قامت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات محافظة المنيا حيث ترأس الجلسة القضائية المستشار حسين فاضل ليتم إصدار حكم يقضي بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ لعدد عشرة من أمناء شرطة تابعين إلى مديرية أمن محافظة المنيا، وبراءة 13 أخرين.

تابع موقع مصر 365 حيثيات هذه القضية حيث تعود أحداث هذه القضية حينما قام عشرة من أمناء شرطة تابعين إلى مديرية أمن محافظة المنيا بالتعدي على اللواء “عبدالعزيز أبو قورة” مدير الأمن الأسبق، ونائبه اللواء “محمد فايق” في عام 2013.

Advertisements

وأصدرت الدائرة الخامسة في محكمة جنايات المنيا اليوم حكمها القاضي بحبس عشرة من أمناء الشرطة المتهمين بواقعة التعدي على اللواء “عبدالعزيز أبو قورة” واللواء “محمد فايق”، كما قضت ببراءة ثلاثة عشرة آخرين من أمناء الشرطة التابعين إلى مديرية أمن محافظة المنيا.

وتم نقل المتهمين بوجود حراسات مشددة تحت رئاسة رئيس قسم الترحيلات اللواء “حلمي عبدالعزيز” ورئيس مباحث تأمين محكمة جنايات محافظة المنيا المقدم “معتز البدوي”.

والجدير بالذكر أن محكمة جنايات محافظة المنيا وجه تهمة التعدي على مديري أمن المنيا الأسبق اللواء “عبدالعزيز قورة” ونائبه “محمد فايق موسى” بالإضافة إلى تخريب منشآت عسكرية والتحريض على إثارة الشغب والتجمهر في شهر أغسطس من عام 2013، كما قامت النيابة العامة بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة في شهر ديسمبر من عام 2016.

واستمعت محكمة الجنايات في محافظة المنيا في جلساتها السابقة قبل إصدار الحكم إلى مرافعات محامين المتهمين الذين بلغ عددهم حوالي اثنين وعشرين متهم من أفراد أمن وأمناء شرطة تابعين إلى مديرية أمن محافظة المنيا، كما استمعت محكمة جنايات محافظة المنيا أيضا إلى شهادة خمسة عشر شاهد إثبات في هذه القضية يأتي على مقدمتها مدير أمن محافظة المنيا السابق اللواء “عبدالعزيز قورة”، ونائبه اللواء “محمد فايق”.

كما قامت محكمة جنايات محافظة المنيا أيضا بالاستماع إلى شهادة قيادات تشغل مناصب أمنية في وقت حدوث الواقعة، كما تم الاستماع إلى أقول المتهمين من خلال هيئة المحكمة قبل صدور الحكم القضائي المقتضي بالسجن سنة واحدة مع الشغل والنفاذ لعشرة أمناء شرطة وبراءة أربعة عشرة آخرين من الواقعة.

أقرا المزيد ضبط أكبر تشكيل عصابى لسرقة المواطنين يقوده أمناء شرطة