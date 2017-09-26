“الشيخ زويد” تشهد تفجير عبوة ناسفة يسفر عن استشهاد مجند وإصابة آخر

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يتولى مسلسل الاعتداء على المجندين وزرع العبوات الناسفة خصوصا في محافظة سيناء ومحافظة العريش بسبب انتشار العناصر الإرهابية التكفيرية في مثل هذه المناطق مما يؤدي إلى خسارة البلاد للعديد من الجنود البواسل حماة الوطن دون أي ذنب يذكر، كما يتسبب هذا في ألم للعديد من العائلات المصرية لفقدان شباب في عمر الزهور أثناء تأدية الخدمة العسكرية في مثل محافظات العريش ومحافظة سيناء.

استشهد اليوم في سيناء مجند هو “إسلام رضا محمدي” البالغ من العمر 22 سنة حيث قام إرهابيون بزراعة عبوة ناسفة على طريق مدينة الشيخ زويد الدولي في نطاق قرية أبو طويلة باتجاه مدينة رفح، بالقرب من كمين أبو طويلة، وتم تفجير العبوة الناسفة عن بعد أثناء مرور المدرعة مما أسفر عن استشهاد المجند “إسلام رضا المحمدي”، وإصابة المجند “حسام محمد قطب الشرقاوي” البالغ من العمر 21 سنة.

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تابع موقع مصر 365 أحداث الحادث الإرهابي الذي أدي إلى سقوط شهيد وإصابة أخر في الشيخ زويد بمحافظة سيناء، وتم نقل جثمان الشهيد والمجند المصاب إلى مستشفى العريش.

وقامت القوات الأمنية بتدشين عملية مداهمات واسعة في أقصى شرق محافظة العريش خصوصا بعد موقع ما يسمى بداعش أو ولاية سيناء، وتقوم بعض الصفحات الإخوانية بتهديد أهالي محافظتي العريش وسيناء بمساعدة الجيش والشرطة.

وصرح موقع يسمى “ولاية سيناء” نشر قتل مجموعة من الأهالي منهم شخص مسن بسبب أن أهل سيناء بناء على ما صرحت به ولاية سيناء: “أن أهل سيناء جواسيس للجيش والشرطة المصرية”.

والجدير بالذكر أن شبه جزيرة سيناء تلقب بـ “أرض الفيروز” وهي شبه جزيرة صحراوية تقع في غرب قارة آسيا على شكل مثلث في الجزء الشمالي الشرقي من جمهورية مصر العربية، وتبلغ مساحة شبه جزيرة سيناء حوالي 60088 كيلومتر مربع وتمثل هذه الأرض 6% من إجمالي مساحة جمهورية مصر العربية، يبلغ عدد سكان جزيرة سيناء حوالي مليون وأربعمائة ألف نسمة على أخر احصاء سكاني لعام 2013.

وتنقسم شبه جزيرة سيناء إلى محافظة شمال سيناء، ومحافظة جنوب سيناء، ومدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد، ومدينة القنطرة شرق التابعة إلى محافظة الإسماعيلية.

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