” نادية عبده” تتعرض لحادث سير بعد حضورها اجتماع مع رئيس الوزراء

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تعرض محافظ البحيرة المهندسة “نادية عبده” إلى حادث سير اليوم في منطقة العامرية أثناء عودتها من القاهرة بعد حضور اجتماع مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

وتابع موقع مصر 365 الحادث التي تعرض له محافظ البحيرة “نادية عبده” حيث صرحت بعض المواقع الإلكترونية أنها أصيب إصابات شديدة، ولكن تم علاجها واستأنفت سيرها وحضرت اليوم اجتماع مجلس الوزراء.

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أوضحت محافظ البحيرة نادية عبده أنها كانت لديها اجتماع في الصباح مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وتم إنهاء الاجتماع بنجاح وحضر هذا الاجتماع حوالي عشرة من المحافظين، وكان الاجتماع بخصوص مناقشة استعدادات المحافظات في مواجهة السيول لهذا العام لو حدثت، وأشارت أن الاجتماع كان مثمرا ومضى على نحو رائع من الأداء المتميز.

وأشارت نادية عبده أنه أثناء عودتها من القاهرة إلى البحيرة تم الاصطدام بسيارة أخرى من ناحية اليمين، وأضافت أنها لم تصب بأي شيء، كما أوضحت أن السائق والحارس اللذان كانوا بصحبة المحافظ أيضا بخير ولم يصاب أي شخص في هذا الحادث غير إحداث تلفيات في السيارة فقط.

وأوضح نادية عبده أن سيارتها لم تكن مسرعة بل كانت السرعة على مائة أو مائة وعشرين فقط في طريق العودة.

ووجه نادية عبده الشكر إلى قائد المرور حيث أشارت إلى وجود العديد من الضباط بعد وقوع الحادث لها على طريقة عودتها إلى محافظة البحيرة.

والجدير بالذكر أن محافظ البحيرة هي نادية أحمد عبده صالح مهندسة مصرية، وهي أول سيدة تتقلد منصب محافظ في جمهورية مصر العربية خلفا للمحافظ محمد سلطان، ونجحت نادية عبده بالتعاون مع محمد سلطان في العمل على خفض معدلات الإصابة بفيروس سي بالمحافظة ومواجهة السيول بالإضافة إلى زيادة محطات مياه الشرب في محافظة البحيرة.

وشغلت نادية عبده لمنصب نائب محافظ البحيرة للواء مصطفى هدهود في عام 2013، وحينما تولت منصب محافظ البحيرة قامت باستقبال صفوف القوى الثورية والسياسية في محافظة البحرية التي أبدت غضبها لتعيينها في منصب المحافظ، واعتبروا أن تعيينا رد فعل مضاد لثورة الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو وعودة للحزب الوطني الديمقراطي المنحل على اعتبار أنها كانت من قيادات الحزب السابق.

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