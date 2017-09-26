“جنح الدقي” تعاقب شاب بالحبس والغرامة لممارسة الفجور

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ظهرت اليوم تفاصيل جديدة لحفلة مشروع ليلى وهو الحفل الموسيقي الذين أقيم في يوم الجمعة الماضية في منطقة التجمع الخامس وتم رفع علم المثليين لأول مرة في مصر.

رصد موقع مصر 365 أحداث هذه الواقعة حيث أمرت نيابة أمن الدولة بضبط وإحضار خمسة من الهاربين بالإضافة إلى إجراءات تحريات من قبل رجال المباحث بشأن الواقعة، وإجراء تحريات عن إقامة الحفل هل هناك تصريح لإقامة الحفل أم لا، كما استدعت النيابة العامة مقدم بلاغ اتهم منظمي الحفل، وبعض الحضور وأعضاء الفرقة بالتحريض على الفسق والفجور.

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وعاقبت اليوم محكمة جنح الدقي شاب بالحبس ست سنوات وغرامة 300 جنيه لاتهامه بممارسة الفجور والإعلان عن نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعترف الشاب ضمن التحقيقات التي أجريت معه أنه شارك في الحفل الذي أقيم في التجمع الخامس.

وأوضح الكاتب الصحفي “ممدوح مملوك” رئيس تحرير موقع القاهرة 24، أن الحكم الذي صدر اليوم من محكمة جنح الدقي هذا لا يخص الشباب الذين تم القبض عليهم أو الذين صدر بشأنهم بيان النائب العام بشأن التحقيق في حفل مشروع ليلى.

وأشار ممدوح مملوك أن الواقعتين منفصلتين ولكن هناك شاب اليوم تم الحكم عليه مثلي قامت مباحث الآداب تتبعه منذ فترة، وبعد القبض عليه اعترف بأنه يمارس الشذوذ الجنسي بمقابل مادي، واكتشفت الجهات التحقيقية صور لحضور حفل التجمع الخامس، وأقر بأنه حضر الحفل حيث صرح أنه يعرف أن أحد الفنانين مثلي الجنس وهناك حضور لمثليين جنسيين خلال الحفل واعترف بالواقعة من خلال مناقشته مع النيابة.

وأشار ممدوح مملوك أن الشاب المتهم تم إحالته إلى محكمة جنح الدقي ليتم الحكم عليه، ولكن الحكم الذي صدر اليوم لا يتعلق بالواقعة المثارة بالشباب الذين رفعوا علم المثليين خلال الحفل.

وأوضح ممدوح مملوك أن القوات الأمنية قامت بالأمس بإلقاء القبض على عدد من هؤلاء الشباب سبعة، ثم ثلاثة، ثم أربعة منهم وتم التحقيق معهم من قبل نيابة القاهرة الجديدة ثم صدر قرار من النائب العام وبيان بتكليف نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق معهم وتجري النيابة التحقيقات من أمس إلى اليوم تقريبا.

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