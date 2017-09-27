تفاصيل وفاة الطالب الذي سقط من الدور الثالث في أحد المدارس بالإسكندرية

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توفي أحد طلاب الصف الثالث الإعدادي نتيجة سقوطه من نافذة الدور الثالث في المدرسة، وكان الطالب يدعى “شهاب أشرف محمد” تابع لمدرسة “عبد العزيز عبد الجواد” التابعة لإدارة شرق الإسكندرية.

وقامت المدرسة فور سقوط الطالب بإصدار بلاغ إلى قسم شرطة سيدي جابر، وكان البلاغ يحمل كافة التفاصيل، حيث سقط الطالب “شهاب أشرف محمد” خلال اليوم الدراسي من الطابق الثالث لمَدرسة “عبد العزيز عبد الجواد” وقامت إدارة المدرسة بنقل الطالب مباشرة إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب ولكن الطالب ولسوء الحظ قد توفي بعد الوصول إليها.

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وأكدت التحقيقات التي قام بها قسم شرطة سيدي جابر، أن الطالب أثناء سقوطة من الدور الثالث قد ارتَطم بأحد الباعة مما أدى إلى إصابته و تم نقله إلى المستشفى للعلاج، وكان البائع تابع لسوق الزنانيري الذي يقع خارج المدرسة.

وخلال التصريحات التي قام بها وكيل أول وزارة التربية والتعليم التابع لمحافظة الإسكندرية “جمعة ذكري”، فقد أكد أن سقوط الطالب من الدور الثالث خلال اليوم الدراسي كان خلال الحصة الثامنة، وقامت المدرسة على الفور بنقل الطالب إلى مستشفى الطلبة والتي قامت بإجراء الإسعافات اللازمة وبعدها طلب المستشفى سرعة نقل الطالب إلى المستشفى الجامعي.

وأكمل خلال التصريحات، أنه بعد نقل الطالب إلى المستشفى الجامعي قامت المستشفى بإجراء اشَاعة مقطعية والتي أكدت ضرورة إجراء عملية للطالب ولكن ولسوء الحظ فإن الطالب قد توفي خلال إجراء العملية.

وقد قام ذكري خلال التصريحات بالتأكيد على اتخاذه كافة الإجراءات التي تتعلق بجميع المسؤولين عن هذا الحادث، وذلك من خلال قرار الاستبعاد الذي أصدره في حق المدير والمشرف العام ومشرف الدور وكذلك المعلمة التي كانت في الحصة، وأعلن أن هذا القرار مؤقت لحين انتهاء النيابة من التحقيق في القضية.

وقد قام القسم بفتح محضر برقم 11251، بينما كان رقم القضية 293 لعام 2017، وبدأت النيابة في التحقيقات اللازمة بخصوص تلك القضية لمعرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بها، كما وقام ذكري خلال التصريحات بِنعي الطالب وإظهار كامل الأسى والحزن على وفاته.

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