طفلة تتعرض لاعتداء وحشي من قبل كلب “بيتبول” في الشيخ زايد

Advertisements

تعرضت اليوم طفلة تقطن في الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر تسمى “زينة” التي تبلغ من العمر سبع سنوات بعدما تعرض لاعتداء وحشي من كلب نوعيه بيتبول المعروف بشدة شراسته، وشدة توحشه.

وتابع موقع مصر 365 هذا الحادث، حيث شرح دينا مجدي والدة الطفلة المعتدى عليها من قبل الكلب الشرس حيث أوضحت أن الطفلة كانت بصحبة أخيها في خارج المنزل، حيث هجم عليها كلب بسرعة فائقة، حيث أمسك الكلب بشعر الفتاة بشدة وحاولت الأم إنقاذها بمساعدة أخيها.

Advertisements

وأضحت دينا مجدي والدة الطفلة التي اعتدى عليها الكلب حيث أوضحت أن الكلب لم يقيد، وليس عليه أي سيطرة مطلقا من قبل مالكه، وأشارت أن أقل عناصر الأمن بالنسبة لهذا الكلب الشرس غير موجودة حيث أنه غير مقيد ولم يرتدي الكمامة التي على الوجه.

وأشارت دينا مجدي أن طفلتها تم تشويه وجهها بشكل كامل، وأضافت أن العديد من الجيران حاولوا التدخل لإنقاذ الطفلة من الكلب حيث قام أحد الجيران بإلقاء طوب بأحجام كبيرة تجاه الكلب لتخويفه لترك الطفلة ولكنه لم يتركها.

وأشارت والدة الطفلة زينة أن الطفلة بها العديد من الجروح في الظهر والأرجل واليد بالإضافة إلى ثلاثين غرزة في رأسها من الداخل والخارج في منطقة الجبهة الأمامية والجبهة الجانبية.

وأشارت دينا مجدي أن جارتها التي تمتلك هذه الكلب لديها أربعة من هذه النوعية الشرسة وهي مستأجرة للمنزلة وليست مالكه له، وأشارت أن هذه الكلب أيضا منجبه للعديد من الكلاب الصغيرة الشرسة حيث أشارت أنه من الممكن أن تكون هذه مزرعة للكلاب او يقتنون الكلاب من أجل الاتجار بها فهي لم تعلم بالتحديد الأحداث.

وصرحت دينا مجدي أنها بعد الخروج من المستشفى بصحة طفلتها “زينة” قامت بتحرير محضر ضد مالكة الكلب، ثم تم العرض على النيابة في اليوم التالي من وقوع الحادث بصحبة الشاهد الذي حاول إنقاذ الطفلة، وصاحبة الكلب تم حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيق، وتم إطلاق صراحها بكفالة خمسة آلاف جنيه مصري.

وطرح دينا مجدي سؤال عن دور جهاز الشيخ زايد في مكافحة الكلاب المنتشرة ودور البيئة حيث أوضحت قائله: “في الشيخ زايد أنها تعيش في غابة، وتم اليوم أيضا هجم أربعة كلاب ضالة على طفل أخرى”.

وأوضحت دينا مجدي أن النيابة منتظرة تحريات المباحث العامة في قضية الطفلة زينة التي وقعت في التاسع من سبتمبر الجاري، حيث طرحت سؤالها ماذا تنتظر المباحث لإجراء هذه التحريات.

أقرا المزيد “السعيد” يطالب الحكومة بفرض ضريبة رفاهية على مقتني الكلاب