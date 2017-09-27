حريق هائل داخل مصنع ببرج العرب في الإسكندرية

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ورد أن هناك حريق هائل قد وقع في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء في أحد مصانع البلاستيك الكبرى التي توجد في منطقة برج العرب التابعة إلى محافظة الإسكندرية، حيث صرح بعض شهود العيان أنه قد اندلع حريق ضخم وشوهدت ألسنة اللهب الكثيفة والتي قد التهمت جزء كبير من المبنى حيث غطى الدخان السماء في المنطقة بسبب الحريق في صباح اليوم.

شهدت أحد مصانع البلاستيك التي توجد في المنطقة الصناعية الثالثة التابعة لمناطق برج العرب فى محافظة الإسكندرية اندلاع حريق في مبناها حيث امتدت النيران حتى شملت عدد ثلاث طوابق من المصنع، وقد ساعد فى سرعة انتشار النيران داخل المبني انتشار المواد البلاستيكية المستخدمة داخل المصنع وتحديدًا في عمليات الإنتاج والتي كانت توجد في هذه الطوابق.

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وفور الإبلاغ عن الواقعة دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سياراتها حيث ورد أنها قد قامت بإرسال إلى مقر الواقعة أكثر من 8 سيارات إطفاء من أجل محاولة السيطرة على ألسنة اللهب وعدم استمرار الحريق حتى لا يطال باقي المصنع والأماكن المحيطة بالمكان.

من جهة أخرى، ورد بلاغ إلى شرطة النجدة في الساعات الأولي من الصباح عن وجود حريق في مصنع بلاستك وعلى الفور انتقلت رجال المباحث التابعين إلى قسم شرطة برج العرب، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف إلى مقر الحادث ولا زالت أعمال الإطفاء مستمرة.

وقد كشفت بعض المصادر أنه بالنسبة إلى سبب هذا الحريق قد جاء أنه بسبب وجود إنفجار في غلاية البلاستيك العمومية التابعة إلى المصنع، وهو الأمر الذي ترتب عليه أن اشتعلت النيران في المصنع والذي ساعد وجود مواد بلاستيكية في كل مكان من تعزيز وسرعة اشتعال النيران في المكان.

صرح بعض المسؤولين أنه قد أصيب عدد 3 أشخاص بسبب الحريق وقد تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى أقرب مستشفى وهي التي كانت مستشفى برج العرب العام من أجل تلقي الإسعافات اللازمة.

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