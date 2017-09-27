“جنايات القاهرة” تحكم في “أحداث عنف البساتين” بالمؤبد والسجن المشدد

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قضت اليوم محكمة جنايات القاهرة التي تم عقدها في معهد أمناء الشرطة في منطقة طرة، حيث ترأس المحاكمة المستشار “حسين قنديل” وعضوية المستشارين “عفيفي عبدالله المنوفي” و”سامي زين الدين” وبسكرتارية “ممدوح عبد الرشيد” في غرفة المداولة، ليتم الحكم بالمؤبد لمتهم في قضية “أحداث عنف البساتين”، وعشرة سنوات على تسع متهمين أخرين.

وتابع موقع مصر 365 حيثيات الحكم الذي صدر اليوم من محكمة جنايات محافظة القاهرة حيث تم الحكم بالمؤبد على متهم في قضية “أحداث عنف البساتين” كما تم إصدار حكم بالمشدد أيضا بعشر سنوات على تسعة آخرين مشاركين في أحداث العنف التي وقعت في منطقة البساتين حيث قاموا بإحراق سيارتين تابعتين لشرطة البساتين، وهناك ثلاثة متهمين آخرين هاربين.

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وأحالت النيابة العامة المتهمين العشرة إلى محكمة جنايات محافظة القاهرة بعد توجيه العديد من التهم إلى المتهمين، ومن هذه التهم الانضمام لجماعة أسست مخالفة للقوانين، بالإضافة على تهمة التظاهر بدون الحصول على تصريح، بالإضافة إلى تهمة التعدي على الممتلكات الخاصة والعامة والعمل على تكدير السلم العام، وحرق سيارات تابعة إلى جهاز الشرطة المصري بالإضافة إلى تهمة ترويع المواطنين الأمنيين، بالإضافة إلى أعمال الشغب والبلطجة.

وتعود أحداث الواقعة إلى يناير من سنة 2014 حيث قام المتهمون الثلاثة عشر بحرق سيارتي شرطة في محيط منطقة البساتين لتعرف هذه الجريمة “بأحداث عنف البساتين” ونجحت القوات الأمنية في إلقاء القبض على عشرة متهمين وفر ثلاثة منهم هاربين.

وقامت النيابة بالاستماع إلى أقوال المرافعات من قبل محامي المتهمين في جلسات سابقة حيث وجه إلى المتهمين العديد من التهم القضائية التي قامت النيابة العامة بتوجيهها إلى عشرة متهمين في قضية “أحداث عنف البساتين” حيث قاموا بحرق سيارتين تابعين لشرطة منطقة البساتين وهذا يعد تعدي على ممتلكات وزارة الداخلية بالإضافة إلى ممارسة نوع من أعمال الشغب والبلطجة التي يعاقب عليها القانون، كما قاموا بدعوة الجميع إلى التجمهر وهذا أيضا مخالف للقانون وإقامة مظاهرة بدون ترخيص وهذه أيضا تهمة يعاقب عليها القانون، وهناك ثلاث متهمين لاذوا بالفرار في قضية “أحداث عنف البساتين” ليتم الحكم اليوم من قبل محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد متهم في القضية والسجن المشدد لمدة عشرة سنوات تسع متهمين آخرين في القضية.

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