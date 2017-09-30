“دعوى قضائية إدارية” بالإسكندرية ضد قرار رفع أسعار كروت الشحن

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تابع موقع مصر 365 ردود الأفعال بشأن قيام شركات الاتصالات الثلاثة بإدراج زيادة تصل إلى نسبة 36%، حيث قام المحامي بالنقض والدستورية العليا طارق محمود بإقامة دعوى بصورة عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسكندرية لسنة 71 ق برقم 26321، التي اختصم ضد رئيس المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الاتصالات المصري ياسر القاضي، وطالب فيها طارق محمود بإلغاء القرار الصادر من شركات المحمول الثلاث فودافون وأورانج واتصالات بإلغاء الزيادة التي تقررت على كروت الشحن.

وأوضح المحامي طارق محمود في عريضة الدعوى القضائية التي قدمها “إن هذا القرار الصادر عن شركات الاتصالات الثلاثة تؤثر على المواطن المصري البسيط وتعمل على إثقال كاهل الأسرة المصرية، مما يعمل على زيادة أعباء الأسر من الناحية الاقتصادية في ظل الارتفاع الشديد في أسعار السلع بعد قرار تحرير سعر سوق الصرف، واتخاذ الحكومة المصرية للعديد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي في الوقت الراهن”.

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وأعلن طارق محمود أن شركات الاتصالات الثلاثة ربحت العديد من مليارات الجنيات سنوياً من المصريين بل أن أرباح هذه الشركات تزداد عن “إرباح شركات السلاح”، وأشار أن هذه الزيادة الكبيرة في أسعار كروت الشحن لشركات المحمول الثلاثة ستعمل على زيادة الأعباء الاقتصادية للمواطن المصري، وأوضح أن خدمات الهاتف المحمول التي يقوم المواطن العادي باستخدامها في أطار حياته اليومية، وأوضح أن القرار الذي تقدم بطعنه أمام محكمة الإسكندرية معيب جداَّ، وشدد على ضرورة إلزام هذه القرار كما أوضح أنه مخالف لجميع القوانين ومخالف أيضا للدستور، كما أوضح أن هذا القرار هو نوع من أنواع التعسف التي تمارس ضد المواطنين المصريين.

وطالب المحامي طارق محمود من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية سرعة البت في دعواه القضائية المقامة ضد شركات الاتصالات الثلاثة، بالإضافة إلى إلغاء القرار المتضمن زيادة الأسعار من قبل رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع الزيادة التي التي تقررت بشأن أسعار كروت الشحن، كما ناشد رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بضرورة التدخل ليتم إلغاء هذا القرار “المجحف” تجاه حقوق المواطن المصري البسيط.

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