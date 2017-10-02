قوات الأمن تعثر على سلاح مضاد للطائرات بعد بلاغ من مجهول.. تعرف على التفاصيل

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قامت القوات الأمنية بالكشف عن أحدث اكتشافاته فى إطار سعيها نحو السيطرة على الأحداث الأمنية بالبلاد، والتي قد ورد فيها أنه قد تمكنت الأجهزة الأمنية مؤخرًا وتحديدًا في إحدى قرى محافظات الصعيد من العثور علي سلاح مضاد للطائرات، حيث جاء أنه قد عثر على هذا السلاح مع أحد الأسر في الصعيد وعلى هذا بدأت الأجهزة الأمنية في تلك المنطقة بالتعاون مع المسؤولين من تكثيف مجهوداتها من أجل الكشف عن حقيقة وصول مثل هذا السلاح الهام إلى الأهالي بهذه السهولة وما الغرض من وجوده معهم.

خرجت بعض التصريحات على العديد من المواقع الإخبارية المؤكدة على ضبط سلاح مضاد للطائرات من قبل قوات الأمن وقد تم العثور عليه عن طريق المصادفة في إحدى قرى الصعيد، وفى هذا الإطار ورد أنه قد تم العثور علي هذا السلاح في قرية بالصعيد يطلق عليها أسم “أبو حزام”، حيث تتبع هذه القرية إلى مركز نجع حمادي.

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وعن طريق اكتشاف قوات الأمن لهذا السلاح قيل أنه قد ورد اتصالاً تليفونياً فى الساعات الماضية من قبل أحد الأشخاص المجهولة والذي قد رفض ذكر اسمه وقد أكد في اتصاله على أن عائلته قد قررت أن تتخلى عن السلاح الذي بحوزته وأن هذا السلاح هو مضاد للطائرات 14.5، وعلى هذا قد اتخذت العائلة القرار بأن تقوم بإلقائه في أحد الأماكن الخالية الموجودة بالقرية وأن تقوم بإبلاغ السلطات عنه خشية أن يتم ضبطهم به من قبل رجال الأمن.

بعد هذا البلاغ قامت الأجهزة الأمنية على الفور بالانتقال إلى العنوان الذي قد تم الإخطار به في المكالمة الهاتفية وبالفعل تم ضبط السلاح فيها، وقد قام مدير الأمن اللواء “علاء العياط”، والذي يشغل منصب رئيس مباحث العاصمة بتكليف عدد من رجال المباحث بسرعة العثور علي صاحب هذا السلاح بشكل عاجل والبحث عن طريقة وصول مثل هذا السلاح إلى إليه وكيف تمكن من الوصول به إلى القرية وما السبب الرئيسي من جلب مثل هذا السلاح لأسرة تابعة إلى قرية من قري مصر.

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