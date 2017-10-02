مقتل لاعب كرة بعدة طعنات وطلق ناري على يد ثلاثة أشخاص بالإسكندرية

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نحن فى صدد جريمة بشعة تقشعر لها الأبدان فقد هزت هذه الجريمة منطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، بعدما تجرد الجناة فعلى هذه الجريمة من كل مشاعر الرحمة والشفقة والإنسانية، حيث إقبال ثلاثة مجهولين على القيام بقتل لاعب كرة باستخدام سلاح أبيض وايضا بواسطة طلق ناري، فقد تم نقل لاعب الكرة على الفور إلى أقرب مستشفى، ولكن المستشفى لبم قبل المجنى عليه، ورفضت تولى علاجه، وتم نقل المجنى عليه إلى المستشفى الميري بعد أن فقد المجنى عليه كمية كبيرة من الدماء تعادل 8 أكياس من الدم، حيث لفظ المجنى عليه أنفاسه الأخيرة.

جريمة قتل تقشعر لها الأبدان بمنطقة الدخيلة

فقد قام ثلاثة أشخاص مجهولين، من معدومي الضمير والإنسانية الإقبال على قتل لاعب الكرة “أحمد حمدي حسن”، الذي يبلغ من العمر 22 سنة، يدرس بكلية التجارة، وقع الحادث خلال ذهاب المجني عليه إلى أحد الأندية للتمرين، حيث كان المجني عليه يركب سيارة نوعها “توناية”، وبرفقته ثلاثة أشخاص آخرين من ضمنهم سائق السيارة، فقد حاولوا القيام بسرقة المجني عليه ولكنه قاومهم ورفض مما استفز أحدهم فقام بطعن لاعب الكرة عدة طعنات بواسطة سلاح أبيض ثم قاموا بإطلاق عيار ناري عليه من سلاح آلي كان موجود معهم.

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حيث كان لاعب الكرة جالس بالمقعد الأمامي، عندما خرجت الطلقة النارية من جسده واخترقت بعد ذلك الزجاج الأمامي للسيارة، وهربوا الجناة وتركوه بالطريق داخل السيارة أمام شركة مصر للكيماويات، وتم القيام بإبلاغ قسم الشرطة، والتي عملت بدورها على مراجعة كاميرات المراقبة، ومن خلال الكاميرات تم معرفة الاشخاص الثلاثة ومعرفة هوية الجناة، كما كشفت التحريات المبدئية أن لاعب الكرة قد تعرض إلى محاولة سرقة بالإكراه، وتم كتابة محضر بالحادثة وإحالة المحضر إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق و استخراج تصريح بالدفن.

أن هذه الجريمة البشعة الخالية من مشاعر الرحمة والانسانية التى تعرض لها لاعب الكرة “أحمد حمدي حسن”، تجعلنا نطلب من القضاء الحكم على هؤلاء الجناة بأقصى العقوبة الممكنة، حتى تكون هذه الأحكام رادعة لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجريمة البشعة.

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