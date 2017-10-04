بالتفصيل.. أخ يقتل أخته والسبب صادم

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قامت نيابة كوم أمبو التابعة إلى محافظة بأسوان باتخاذ قرارها بشأن تجديد حبس أحد الأشخاص المتهمين في قضية قتل، حيث ورد في أوراق التحقيقات أن هناك مزارع قد أقدم على قتل أخته بعد أن وثقت فيه وأفضت إليه بسرها، وعلى هذا قامت النيابة بحبس المزارع مدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم توجيه إليه تهمة قتل شقيقته بعد أن كشف إليه أنها قد حملت حمل سفاحًا وكان والد الجنين خالها.

جدير بالذكر أنه قد تلقى اللواء فتح الله حسنى، والذي يعمل في منصب مدير أمن أسوان، مؤخرًا إخطارًا رسميًا من قبل العميد محمود عوض، والذي يعمل في منصب مدير إدارة البحث الجنائى، حيث جاء في فحوى هذا البلاغ أنه قد تمكن شخص يدعي “محمد.س” ويعمل في مهنة “مزارع”، يقتل أخته والتخلص منها عن طريق استخدام عصا “شومة” ثم قام بعد ذلك باستكمال فعلته بأن أحضر سلاح أبيض “مطواة” وقام بقتلها وكان السبب وراء ذلك أنها قد أبلغته أنها حامل حمل سفاحًا وأن من والد هذا الطفل هو خالها.

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من جهة أخرى، أثبتت التحريات الأمنية أنه بالنسبة إلى المجنى عليها قد كانت في الفترة الماضية دائمة الشجار والخلاف مع أهلها لعدة أسباب ودائمًا ما كانت تهرب منهم وتتخذ من منزل خالها سكن لها هروبًا من شجارات عائلتها، وعن ليلة الحادث قامت الأخت بإبلاغ أخيها بأنها حامل سفاحًا بعد أن سمعاها تتحدث في الهاتف وعلم بأنها على علاقة مع أحد الرجال فاعترفت المجني عليها بأنها حامل في الشهر الثاني.

لم يستطع الأخ سوي ضرب أخته ليعلم من هو والد الطفل والذي كان سبب معرفته هو الطامة الكبرى حيث اعترفت أنها حامل من خالها، فجن المتهم وقام بالتعدي عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بينما ورد في التحقيقات أن الخال قد هرب ولم يتم العثور عليه خوفًا من رد فعل أسرته،وتم التصريح بدفن الجثة.

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وقد تم تحرر محضر رسمي بالواقعة، يحمل رقم 4414 لسنة 2017 تابع إلى إدارى مركز شرطة كوم أمبو، وبناءًا عليه تستكمل النيابة العامة التحقيقات.