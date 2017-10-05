استنفار أمني داخل قسم الأزبكية والدفع بسيارة إسعاف لإنقاذ الموقف

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حالة من الاستنفار الأمني شهدها قوات أمن قسم الأزبكية، مؤخرًا بعد أن دوي داخل القسم صرخات قوية من داخل أحد الحجرات الخاصة بالحجز والتي كان السبب وراءها إحدى المحتجزات داخل القسم، قام رجال الأمن داخل قسم الأزبكية بعد سماع هذه الصرخات بالعمل على استخراج إذن خاص وعاجل من قبل النيابة العامة لكي يتم التمكن من نقلها المتهمة المحجوزة إلى أقرب مستشفى من أجل عمل اللازم لها.

ورد أن حالة من الاستنفار الأمني بقسم الأزبكية قد شهدها القسم بعد أن امتلأ بعدة صرخات متتالية من قبل إحدي النساء التي تم القبض عليهن مؤخرًأ ما جعل رجال الأمن يسرعون فى استكشاف الأمر، والذي تبين لهم بعد ذلك أن المتهمة التي تدعي “هبة .م.خ” والتي قد سبق وتم القبض عليها في قضية سرقة من قبل رجال القسم أثناء سرقته أحد المواطنين داخل وسائل النقل والمواصلات كانت تصرخ من أجل وضعها لمولودها داخل الزنزانة فى هذا الوقت.

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قام رجال الأمن باستدعاء سيارة الإسعاف على وجه السرعة ثم قاموا بنقل المتهمة إلى المستشفى لكي يتم استكمال عملية الولادة، حيث ورد فى إحدى التصريحات من داخل القسم من خلال مصدر أمني مسؤول أنه قد تم نقل المتهمة بشكل فوري إلى مستشفى الجلاء العام تحت حراسة مشددة، حتى تتمكن المتهمة من وضع مولودها.

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جاء فيما بعد أن المتهمة قد رزقت بطفل ذكر وأطلقت عليه اسم “أحمد”، حيث وضعت صغيرها بعد وصولها إلى المستشفى بنصف ساعة، وقد قام القسم بإخطار أهل المتهمة بشأن ولادتها، وتم السماح للمتهمة التواجد داخل المستشفى طالما حالتها تستدعي ذلك ولكن تحت حراسة مشددة من قبل رجال الأمن حتى يتم التمكن من عودتها من جديد إلى حجزها من أجل استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة بشأن قضيتها.

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جدير بالذكر أن هذه الحالة ليست هي الحالة الأولي التي يحدث فيها هذا الشأن وتقبل إحدى المتهمات على وضع جنينها حيث يسرع رجال الأمن إلى نجدتها ونقلها إلى أقرب مستشفى من أجل متابعتها وتلقي العلاج اللازم لها.