حريق هائل في أحد المصانع بالإسكندرية

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ورد أنه قد اندلعت النيران داخل أحد المصانع الموجودة فى محافظة الإسكندرية، حيث روي شهود عيان أنه قد اندلع حريق هائل داخل مصنع خاص للطباعة والتغليف داخل المنطقة الصناعية الرابعة، والتي تتبع بدورها دائرة قسم شرطة برج العرب، وقد جاء أن هذا الحريق قد أسفر عن احتراق عدد 2 ماكينة طباعة بالإضافة إلى ماكينة تطبيق بجانب احتراق كمية أخرى من الخامات التي كانت موجودة بالمصنع وقت اشتعال النيران بالمصنع كما طالت ألسنة اللهب عدد من المكاتب الإدارية الموجودة بالمصنع.

من جهة أخرى وردت بعض التصريحات أنه لم يسفر هذا الحريق عن وقوع أي إصابات حتى الآن، وعن تفاصيل الواقعة ورد أنه قد تلقى قسم شرطة برج العرب مؤخرًا بلاغا رسميا من قبل إدارة شرطة النجدة وكان مفاده أنه قد نشبت النيران فى مصنع بنفس المنطقة متخصص فى الطباعة والتغليف وتابع إلى “قطاع خاص” وأن هذا المصنع يوجد تحديدًا فى المنطقة الصناعية الرابعة، وعلى الفور توجه إلى مكان البلاغ السيد مأمور القسم وعدد من الضباط بالإضافة إلى قوات من إدارة الحماية المدنية وقد تم إجراء العديد من المحاولات حتى تم التمكن من السيطرة على النيران وإخمادها.

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وعن الخسائر الأولية ورد أنه بعد الفحص تبين أن المصنع تبلغ مساحته 600 متر مربع وأنه “مرخص” ويتكون من طابقين وقد نشب الحريق فى الطابق الأول والذي يحتوي على عنابر الماكينات ثم امتدت ألسنة اللهب إلى الطابق الثاني الذي يحتوي على المكاتب الإدارية مما أدى لاحتراق ماكينة تطبيق بالإضافة إلى “2” ماكينة طباعة وكمية من الخامات وعدد من المكاتب الإدارية.

وبعد سؤال صاحب المصنع تبين أن السبب وراء الحريق هو ماس كهربائي قد حدث بالأسلاك الموصلة والتي تتبع إحدى ماكينات الطباعة، ونفى أن يكون الحادث بفعل فاعل، وجدير بالذكر أنه قد شارك فى عملية الإطفاء عدد 9 سيارات إطفاء كانت قد دفعت بهم الحماية المدنية فور ورود البلاغ لها.

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