“النيابة الإدارية ” تحيل “مدرس متحرش بالطالبات في الجيزة” إلى المحاكمة

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تابع موقع مصر 365 الحادث التي وقعت في أحد المدارس الثانوية للبنات التابعة “لمديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة الجيزة” حيث قام أحد المدرسين العاملين في المدرسة بالتحرش بالطالبات المتواجدين في المدرسة، كما أعربت الطالبات أن المدرس المتحرش طلب من بعضهن وضع علامات معينة داخل أوراق الإجابة في الامتحانات وإيهامهم بقدرته بالعمل على نجاح الطالبات خلال الامتحان بغرض خضوع الطالبات لممارسة الغير أخلاقية.

وأمرت “النيابة الإدارية” بإحالة المدرس للمحاكمة وبصورة عاجلة وذلك لما نسب إليه من تهمة التحرش ومرادة الطالبات عن أنفسهم، واستغلال وظيفته إيهامهم بقدرته على إنجاحهن بوضع علامات معينة داخل أوراق الإجابة بغرض استجابة الطالبات لمطالبة المنحرفة الغير أخلاقية.

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كما أمرت “النيابة الإدارية التابعة لمحافظة الجيزة بالقسم الثاني” حيث تم تقديم بلاغ من قبل “مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة الجيزة” بوجود شكوى من طالبات في مدرسة ثانوية ضد مدرس للقيام بالتحرش بهن، كما أوضحت “مديرية التربية والتعليم بالجيزة” ان المدرس في الوقت الراهن يتم التحقيق معه من قبل المستشار “أحمد الطباخ”، ويجرى التحقيق تحت إشراف المستشار “طارق عبدالرحمن” مدير النيابة الإدارية التابعة لمحافظة الجيزة.

كما قامت “النيابة الإدارية التابعة للجيزة القسم الثاني” بالاستماع إلى أقوال الطالبات التي تقدم بالشكوى إلى “مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة الجيزة” ليتم التأكد من الشكوى وأكدن جميعاً أن المتهم كان يتحرش بهم لفظياً وجسدياً، حيث كان يطلب من الطالبات وضع علامات معينة داخل أوراق الإجابة على الامتحانات حتى يتعرف على أوراقهن، وكان ذلك بعرض خضوع الفتيات لممارسة الغير أخلاقية.

كما استمعت “النيابة الإدارية التابعة لمحافظة الجيزة القسم الثاني” لشهادة أعضاء اللجنة التي قد تشكلت ليتم فحص أوراق الإجابة الخاصة بطالبات للتأكد من دعاوى الطالبات إذا كانت صحيحة أم أنها مجرد ادعاءات ضد المدرس المتهم، وجاء تقرير اللجنة المشكلة من قبل العاملين في وزارة التربية والتعليم عن وجود العلامات التي أخبرت عنها الطالبات، وهي نفس العلامات التي أشرن إليها الطالبات وبالتالي تم منح الطالبات درجات غير مستحقة.

وعلى ضوء ما جاء في التحقيقات أمرت النيابة الإدارية التابعة لمحافظة الجيزة بإيقاف المدرس المتهم عن العمل احتياطياً على ذمة التحقيق، بالإضافة إلى التحفظ على أوراق إجابات الطالبات لتقدم في هيئة المحكمة.

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