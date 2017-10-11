أمن الجيزة: تم التأكد من صحة البلاغ المقدم في موظف طلب رشوة جنسية من سيدة

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تمكنت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن الجيزة والتي يرأسها السيد اللواء هشام العراقي مدير الأمن من اعتقال واحد من موظفي الإدارة العامة لمحافظة الجيزة عندما طلب رشوة جنسية من إحدى النساء اللواتي يترددن على مكتب المحافظة وخصوصا في المكتب العام للمحافظة، وكانت السيدة مترددة على المكتب من أجل إصدار القرارات المتعلقة بتعليق العمل الخاص بإزالة المباني الموجودة لديها حيث ان هذه الأراضي يتم التنازع عليها بينها وبين أشقاء زوجها وتوجد هذه الأراضي في طريق القاهرة – أسيوط الزراعي الذي يقع في منطقة الحوامدية التي تقع في محافظة.

جاءت التصريحات لأجهزة الأمن التابعة لمديرية أمن الجيزة من قبل المرأة و تفيد التصرثيحات بأنها تعرضت لأذى من قبل سكرتير مكتب نائب الحاكم في اثناء طلبها لاحد الأمور التي يختص به عمله حيث انها قد تعرضت للتحرش الجنسي من الموظف حيث طلب بناء على مركزه رشوة جنسية منها في إحدى شققه مقابل أن يقوم بإنهاء مصالح السيدة وقام ايضا بتهديدها يانه سوف يقوم بتعطيل تلك الإجراءات إذا لم تفعل ذلك وتتمثل لطلبه.

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وقد قامت مديرية الأمن على الفور بالتعامل مع الشكاوى، حيث انه تم تشكيل فريق بحثي واسع من اجل ان يتم التحقق بطريقة سريعة ودقيقة من صحة هذا البلاغ، وتم إجراء عدد من التحقيقات أيضا جمع عدد من المعلومات عن هذا الموظف المشكو في حقه،وقد تم التأكد من قبل قوات الامن من صحة البلاغ حيث ان التحريات قد توصلت الى ان هذا الموظف الذي قام بطلب هذه الرشوة كان معتاد على هذا الطلب من زوار مكتب المحافظة، والجدير بالذكر انه تم الحصول على إذن من النيابة العامة العليا من نيابة امن الدولة لكي يتم تسجيل جميع الاجتماعات الخاصة بهذا الموظف في مقر عمله، قررت قوات الأمن القبض على المتهم بعد اثبات صحة كل الإجراءات.

وسوف يتم اتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة من اجل معاقبة هذا الموظف، حيث انه قد اخترق القانون وتعد هذه الجريمة من الجراءم المخلة للآداب الذي لا يستطيع بسببها ان يعمل في المصالح الحكومية حتى بعد انتهاء العقوبة الأساسية.

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