طفل يصاب بإطلاق خرطوش ليتم استخراج 52 طلقة من رأسه

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تابع موقع مصر 365 حادث تعرض له طفل في محافظة دمياط يدعى “سامح. م” حيث أصيب بطلق خرطوش، وأصيب الطفل في منطقة الرأس، وتم نقله إلى “مستشفى طوارئ كفر سعد” التابعة لمحافظة دمياط.

وعلى الفور قام الفريق الطبي التابع لمستشفى الطوارئ بكفر سعد القائمة في محافظة دمياط بإجراء عملية جراحية للطفل المصاب “سامح.م”، والعمل على إنقاذ الطفل من الموت بعد إصابته بطلق “خرطوش” في منطقة الرأس.

وأجرى العملية الجراحية أخصائي المخ والأعصاب والعمود الفقري الدكتور “محمود عبدالحافظ” بمساعدة الفريق الطبي التابع له بإجراء عملية جراحية ناجحة للطفل المصاب في “مستشفى الطوارئ بكفر سعد”.

ونجح الفريق الطبي التابع لمستشفى كفر سعد بإجراء عملية للطفل، لينقل بعدها إلى العناية المركزية في مستشفى كفر سعد ليتماثل للشفاء التام.

وأوضح الفريق الطبي في مستشفى كفر سعد القائمة في محافظة دمياط من إنقاذ الطفل “سامح. م” حيث أشار الفريق الطبي أنه تم استخراج ما يقارب من اثنين وخمسين طلقة خرطوش صغيرة “بلية” من رأس الطفل الذي تعرض لإطلاق الخرطوش في محافظة دمياط.

أما من حيث الناحية الأمنية فقد تم تحرير موقع في محافظة دمياط بواقعة إصابة الطفل “سامح . م” لإطلاق خرطوش أصابته في منطقة الرأس، وتم إنقاذ الطفل ليتم استخراج اثنين وخمسين طلقة خرطوش من رأس الطفل المصاب، حيث قامت أجهزة الشرطة التابعة لمحافظة دمياط من معاينة الطفل المصاب “سامح .م”، ومعرفة ملابسات الحادث وكيف أصيب بطلق خرطوش في منطقة الرأس، والاطلاع على تقرير اللجنة الطبية العاملة في “مستشفى طوارئ كفر سعد” القائمة في محافظة دمياط التي قامت باستقبال حالة الطفل المصاب وإجراء العملية الجراحية له، حيث أشار التقرير الطبي أن الطفل المصاب تعرض لطلق ناري بواسطة خرطوش وتم استخراج ما يقارب من اثنين وخمسين طلقة خرطوش “صغيرة” من رأس الطفل المصاب، لكنه يتماثل الآن للشفاء وهو في العناية المركزية التابعة “لمستشفى الطوارئ بكفر سعد”، لتستكمل النيابة العامة جميع الإجراءات القانونية فيما بعد بواقعة إصابة الطفل بطلق ناري بواسطة خرطوش ليصيب الطفل في منطقة الرأس في محافظة دمياط.

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