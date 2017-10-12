تفاصيل مثيرة فى حادث سرقة والد اللاعب محمد صلاح

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قام الحاج صلاح محروس غالي والذي يعد والد اللاعب المصري الشهير محمد صلاح، اليوم الخميس بتقديم بلاغ رسمي إلى مركز شرطة مدينة نصر، حيث ورد أنه كان يحتفظ بمبلغ مالي داخل سيارته بلغ حوالي 30 ألف جنيه ولكنه أكتشف سرقته من السيارة.

ورد أن والد اللاعب كان قد وضع سيارته أمام منزله في منطقة مدينة نصر، ولكن عندما عاد إليها وجد أن المبلغ المالي الذي كان بحوزته غير موجود، وعلى هذا قام بتقديم هذا البلاغ ولكنه لم يقوم بتوجيه أصابع الاتهام لأي شخص، وعلى هذا قد تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة والتي قد انتقلت إلى موقع الحادث من أجل المعاينة.

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تبين أثناء تفتيش النيابة العامة للسيارة أنه قد تم فتحها بمفتاح ولن يتم كسرها أو التعدي عليها، حيث أثبتت المعاينة أنه لا يوجد بها أي نوع من الكسور والخدوش بأي شكل.

استمرت التحقيقات والتحريات من قبل رجال الأمن حتى وصلوا إلى أن السبب وراء هذه الواقعة شخص يعمل حارس عقار فى المنطقة السكنية التي يسكن فيها والد اللاعب الشهير إلا أنه يعيش في محافظة الفيوم، وعلى الفور تم إلقاء القبض على الشخص الذي يشتبه به وتم توجيه أصابع التهمة له.

ورد فى تحقيقات النيابة العامة أن السارق قد اعترف أثناء التحقيق معه بجريمته حيث أكد على أنه قد استخدم فى هذه هذه السرقة مفتاح مصطنع حتى يتمكن من فتح السيارة وقد قام السارق إعادة المبلغ المسروق كاملاً إلى والد اللاعب، جدير بالذكر أنه قد طلب اللاعب محمد صلاح من والده التنازل عن المحضر وبالفعل قد خرجت بعض التصريحات أنه قد تم الإفراج عن حارس العقار من سرايا النيابة، بعد أن قام والد اللاعب بتقديم تنازل رسمي منه عن البلاغ.

من جانب آخر، ورد أن موقف النجم المميز محمد صلاح ووالده قد أثاروا إعجاب الكثيرين من إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي حيث أكد المتابعين للنجم الشهير على أن هذا الموقف النبيل ليس غريب عليه ولا علي والده حيث يعد النجم الشهير رجل خلوق وقد عرف عنه التسامح مع الناس هو ووالده واقبالهم على مساعدتهم.

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