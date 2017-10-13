تفاصيل جديدة عن قضية الرشوة الجنسية في مكتب محافظة الجيزة

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تابع موقع مصر 365 القضية الخاصة بالموظف الحكومي الذي يعمل في مكتب محافظ الجيزة، حيث انه قد قام بطلب رشوة جنسية من سيدة مترددة على مكتب المحافظ من أجل إتمام مصالحها، وقام بتهديدها بأنه سوف يقوم بإيقاف كل مصالحها في حالة رفضها ما قام بطلبه منها، لكن السيدة قامت بتقديم شكوى الى النيابة العامة، ثم قامت النيابة بتحري الأمر، حتى عرفت ان هذا الموظف لديه سمعة سيءية ومن المرجح انه قام بطلب امور مثل هذه من أكثر من مواطنة.

وتم تفاصيل الرشوة الجنسية بايجاز الذي قام بها هذا الموظف وهو الأمين العام لمكتب نائب محافظ الجيزة.

حيث انه تم التوصل إلى اسم المتهم والمهام العادية في عمله، “هيثم ، م” أمين مكتب نائب محافظ الجيزة للمدن والمراكز

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وقد تم التعرف على نوع الخدمة المقدمة مقابل الرشوة، وهي إصدار قرارات بإزالة المباني على الأراضي المتنازع عليها بين المرأة و إخوان زوجها في طريق أسيوط الزراعي في الحوامدية.

وقد كانت الرشوة الذي قام المدعى عليه بالمطالبة هو ان يستطيع ان يعاشرها جنسيا مقابل ان يقوم بحل وانهاء عن بعض المسائل الإدارية التي تحتاجها الحية.

وقد كانت الاتهامات التي وجهت لهذا الموظف بسبب الرشوة الجنسية الذي قام بطلبها من السيدة هي استغلال النفوذ والابتزاز.

وقد كان هذا المتهم مخصص شقة سكنية تقع في داءرة قسم شرطة عمرانية، وقد خصصها المتهم لأجل ممارسة الجنس مع ضحاياه

ومن اهم الادلة التي تم التاكد منها لاجل ايقاع هذا الموظف هي التسجيلات الصوتية التي قامت النيابة باعطاء الاذن بها للمتهمة، وقد كشفت التسجيلات الصوتية المسجلة أن المتهم يتعمد استجواب صاحبة الشكوى وطلب منه أن يمارس المؤامرة معه مقابل إخلاء الأرض؟، والتقى صاحبة الشكوى عدة مرات في مكتبه وحاول اجتذابها إلى بيته من أجل ممارسة الجنس معها، وقد قررت سحبه بعد الاتفاق مع الأجهزة الأمنية للقبض عليه.

وقرر الادعاء اتخاذ بصمة صوتية سليمة للمتهم ومقارنتها بالصوت المسجل، وقدم التسجيلات إلى خبير أصوات من أجل إبلاغ النيابة العامة برأي العلمي لمدى مضاهاة الصوت.

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