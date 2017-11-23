بالتفاصيل: واقعة اعتداء جنسي على سيده بالتجمع الخامس على يد سائق “مينى باص”

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في حادث مفزع وأليم، وواقعة يندى لها جبين الشرفاء، هز أرجاء القاهر الجديد، وبالتحديد منطقة التجمع الخامس، بسبب تعرض سيدة يناهز عمرها 39 عاماً، للاعتداء الجنسي قام به سائق خلال رحلة عودتها إلى بيتها، فسارعت الداخلية للعمل على كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة الأليمة.

تفاصيل واقعة الاعتداء الجنسى على سيدة بالتجمع الخامس داخل مينى باص

استقبل المقدم “عمرو الوكيل”، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بلاغاً من سيدة تدعى “س.ي”، الى بلغ من العمر 39 سنة، وهي عانى من حالة إعياء شديد، والتي تؤكد على عرض هذه السيدة على الاعتداء الجنسي، حيث وقع الاعتداء على السيدة المذكورة على يد سائق داخل الـ”ميني باص”، خلال رحلة عود السيدة “س.ي” إلى منزلها، حيث قام سائق الـ”ميني باص”، بالتوقف حتى يقلها من منطقة شارع التسعين، ولكن السيدة المجني عليها قد اكتشفت أن المينى باص فارغ ولا يوجد به ركاب.

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ثم قام سائق “المينى باص”، بعد ذلك بالانحراف عن الطريق الذي كان من المفترض أن يسير فيه “المينى باص”، ويؤدي إلى منزل السيدة “س.ي”، المجني عليها حتى تصل إلى منزلها، وتوجه السائق إلى منطقة جبلية وكان مسرع فى قيادة “المينى باص”، بشكل جنوني، وانفرد بها بعد ذلك، وقام بالاعتداء عليها جنسياً، بين أصوات عالية من صرخات واستغاثات السيد المجنى عليها.

على وجه السرعة، تم تكوين فريق بحثي للقيام بالتأكد من مدى صحة البلاغ المقدم من السيدة “س.ي” المجنى عليها، حيث قام فريق البحث بتفريغ الكاميرات الموجودة فى منطقة وقوع الحادث، حيث تأكد رجال المباحث من صحة البلاغ المقدم وما أدلت به السيدة المجني عليها من أقوال، وقام فريق البحث التوصل بالفعل إلى سائق “المينى باص”، من خلال رقم السيارة “المينى باص”، وتم ضبط وإحضار سائق “المينى باص”، والذى قام بالاعتراف والإقرار بالواقعة أنه قام بالاعتداء الجنسى السيدة السابق ذكرها، وتم كتابة محضر بالحادث وتفاصيل الواقعة، وإحالة السائق إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق.

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