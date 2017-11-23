“أمن البحيرة” ينجح في تصفية 3 عناصر إرهابية بشقة في “وادي النطرون”

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تابع موقع مصر 365 قيام قوات أمن محافظة البحيرة برئاسة مدير المباحث اللواء “محمد أنور هندي” وتحت إشراف من مدير أمن محافظة البحيرة اللواء “علاء الدين عبدالفتاح” بقيامها بتصفية ثلاثة أشخاص لانتمائهم إلى خلية إرهابية بعد تبادل إطلاق النار بين العناصر الإرهابية وبين العناصر الأمنية في أحد الشقق السكنية بوادي النطرون.

وتأتي تصفية ثلاثة من العناصر الإرهابية في بوادي النطرون استمراراً لجهود وزارة الداخلية المصرية من أجل إجهاض المخططات الإرهابية التي تعمل على إشاعة الفوضى ومحاولات عدم استقرار البلاد.

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حيث تمكنت فرق من “قطاع الأمن الوطني” وضباط من “مركز شرطة وادي النطرون” تحت قيادة رئيس مباحث محافظة البحيرة الرائد “محمد حنفي” من العمل على رصد مخططات الجماعة الإرهابية الذين يستهدفون العمل على تصعيد العمليات الإرهابية والمتطرفة ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة وكذلك استئناف عملياتهم العدائية ضد المرافق الحيوية والهامة في وادي النطرون.

وقامت قوات الأمن بمحافظة البحيرة اليوم الموافق الخميس الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري من استهداف وحدة سكنية تابعة لمركز شرطة وادي النطرون حيث يستخدمون الشقة وكراً لهم لعقد اجتماعاتهم السرية والعمل على تصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات اليدوية.

وقامت قوات أمن محافظة البحيرة من مداهمة الوحدة السكنية القائمة في وادي النطرون ليتم تبادل إطلاق النار بين العناصر الإرهابية والعناصر الأمنية بكثافة، حيث تم التعامل مع إطلاق النيران مما أسفر عن مصرع ثلاثة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المتطرفة وهم “يحيى أحمد يحيى عبدالحليم عبدالرحمن” وتبين أنه محكوم عليه بالسجن لمدة عشرة سنوات في قضية جنايات ديرب نجم تحت رقم 380 لسنة 2016.

كما أسفرت الحملة الأمنية عن مصرع “محمد شعبان عويس عبدالهادي” وكذلك أسفرت عن مصرع “محمد نادر أحمد فتحي” وتم العثور على اثنين بندقية آلية، كما تم ضبط ذخائر متنوعة الأعيرة، وفرد خرطوش، كما تم أيضا العثور على بعض المواد والأدوات التي تستخدم في صنع المتفجرات والعبوات الناسفة.

وأوضحت نتائج الفحص التي قامت بها الأجهزة الأمنية ارتباط عناصر التنظيم الإرهابي الذي تم ضبطه ببعض من قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين خارج البلاد، وأنهم يرتكزون على دفع تلك العناصر من أجل خوض التدريبات المناسبة على صنع المتفجرات وتفجيرها عن بعد، لتنفيذ سلسلة من التفجيرات الإرهابية خلال الأيام القادمة.

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