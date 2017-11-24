من قضايا عقوق الوالدين: إبن يجرد والده من ملابسه ويضربه ليرضي زوجته

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قضية تقشعر لها الأبدان وظاهرة غريبة على المجتمع المصري والمصريين، ووجدت ظاهرة داخل محكمة الأسرة وهي غريبة من نوعها تدمع عليها العيون وتحزن لها القلوب وهي من أقسي القضايا التي تشهدها المحاكم المصرية، وهذا بعدم أتى إلى المحكمة أب يروي تفاصيل طرب أبنه له وتجريده من ملابسه بدون رحمة وفي شكل عنيف جداً، والسبب وراء هذه القضايا العنيفة أن الابن يريد أن يتنازل والده له عن المنزل الذين يعيشون بداخله، وذلك حتى يوم الأبن بيعه والأستفاده من ثمنه الذي يبلغ حوالي 2 مليون جنيه، وذلك فهي تعتبر من القضايا البشعة التي توجد داخل محكمة الأسرة.

يذكر أنه أيضاً عندما رفض الأب وأمتنع عن التنازل عن حقه في المنزل لابنه، وعندما علم ابنه بذلك انهال على والده بالضرب وخلع ملابسه أمام أحفاده وزوجته وهذا ليرضي زوجته، وبعد ذلك ذهب الأب “طارق عبد النور” وهو يبلغ من العمر 65 عاماً إلى محكمة الأسرة وهو يرتكز على العكاز الخاص به، وعندما روي الأب قضيته مع أبنه بدأ بالبكاء الهستيري وتعجب مما قام به ابنه ورفع على والده قضية حجز واتهمه بالجنون وهذا بسبب شعوره بالرغبة في الحصول على منزل والده وطرد الذين يعيشون فيه، والابن يريد أن يقوم بطرد والده من المنزل وبيعه للاستفادة من المبلغ المالي التي يباع به المنزل.

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ومن الجدير بالذكر أيضاً أنه عندما أتى الابن إلى والده وطلب منه أن يتنازل عن حقه في المنزل حتى يتمكن من بيع المنزل ورفض الأب التنازل عن حقه، وذهب ابنه إلى زوجته وقص عليها ما حدث بينه وبين الأب فردت عليه قائلة أبوك عايز يتربى وهذا ما تحدث به الأب بكل أسى وحزن، وتحدث أيضاً قائلاً “ربيت ابني وكبرته حتى بلغ عمره 35 عاماً وسافرت وعشت مرار الغربة حتى أساعد ابني وبنتي، وبعد ما المرض تمكن من جسدي بالكامل وبلغت من العمر أرذله تخلت ابنتي عني بعد سفرها إلى الخارج ولم تسأل عني قرابة 5 سنوات كاملة، وأيضاً اصبحت تحت رعاية ابني الذي يعاملني بطريقة سيئة جداً.

وقام الأب المسن بتوضيح أنه يرفض ولا يريد التنازل عن منزله الذي عاش فيه عمره كله، وأكد أن هذا المنزل شهد أجمل سنين عمره وقام بمطالبة من أبنه أنه لا يتسرع وينتظر حتى يتوفى الأب، وبعد ذلك يرث المنزل بأكمله وسوف يفعل على كل ما يريد من بعد وفاة الأب، ولكن الابن لم يتمالك أعصابه عندما رفض الأب تنازله عن المنزل الذين يعيشون فيه، وقام بتهديد والده وضربه بكل قسوة وجرده من ملابسه أمام أحفاده.