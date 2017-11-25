“جنايات القاهرة” تصدر الحكم بالإعدام على 7 من المتهمين في “تنظيم داعش ليبيا”

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تابع موقع مصر 365 الحكم الصادر من “محكمة جنايات القاهرة” التي تم عقدها في “معهد أمناء الشرطة بطرة” حيث تم الحكم على عشرين متهم في قضية تشكيل “خلية إرهابية” في محافظة مرسى مطروح” تتبع إلى “تنظم داعش” في القضية التي تم معرفتها في وسائل الإعلام بتنظيم داعش ليبيا.

وأصدرت “محكمة جنايات القاهرة” الحكم بإحالة أوراق سبعة من المتهمين في قضية “تنظيم داعش ليبيا” إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ رأي المفتي في حكم الإعدام، حيث تم تحديد جلسة اليوم الموافق السبت السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 017 للنطق بالحكم.

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وتم إصدار الحكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار “حسن فريد”، وعضوية المستشار “فتحي الرويني” والمستشار “خالد حماد” وسكرتارية “وليد رشاد، وأيمن القاضي”، ووجهت “النيابة العامة” للمتهمين العشرين تهمة الانضمام إلى خلية إرهابية في “محافظة مرسى مطروح” التابعة إلى “تنظيم داعش ليبيا”، ليتم إلحاق المتهمين بمعسكرات تدريبية تابعة إلى تنظيم ليبيا وسوريا.

وتلقي المتهمين تدريبات عسكرية، والمشاركة في التخطيط لعمليات إرهابية داخل جمهورية مصر العربية، وحيازة أسلحة نارية وكذلك حيازة ذخيرة، بالإضافة إلى توجيه الاتهام إلى جميع المتهمين بالتحريض على العنف، بالإضافة إلى مشاركتهم في واقعة ذبح واحد وعشرين قبطياً في الدولة الليبية.

وقامت “محكمة جنايات القاهرة” اليوم الموافق السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017 بالحكم بإحالة أوراق سبعة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا “بتنظيم داعش ليبيا” إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه في إعدامهم.

والمتهمين الذي قامت “محكمة جنايات القاهرة” بالحكم باعدامهم هم “عبدالله خير، محمد تامر احمد، فتح الله عوض، محمود عبدالسميع، محمد السيد حجازي، محمد مصطفى، محمد خالد حافظ”، كما شمل الحكم أيضا عشرة متهمين أخرين بالحكم بالمؤبد، والسجن المشدد خمسة عشر سنة لثلاثة متهمين أخرين، في قضية “تنظيم داعش ليبيا”.

حيث تم توجيه تهم إلى المتهمين العشرين بالانضمام إلى خلية إرهابية في “محافظة مرسى مطروح” تتبع فرع “تنظيم داعش ليبيا” الجماعة الإرهابية المتطرفة، وكذلك توجيه تهم حيازة أسلحة وذخيرة، والمشاركة في واقعة ذبح واحد وعشرين مصري قبطي في الدولة الليبية.

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