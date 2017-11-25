“هيئة السكك الحديد” تعلن تصادم قطار “شربين/ طنطا” بسيارة نقل

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تابع موقع مصر 365 إعلان “هيئة السكك الحديد” صباح اليوم الموافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017، حيث أعلنت الهيئة السكك الحديد أن هناك سيارة نقل قامت باقتحام شريط السكة الحديد في مكان غير مخصص لعبور السيارات وذلك على خط “شربين/ قلين/ طنطا”.

وصرحت هيئة السكك الحديد” أن السيارة النقل التي اقتحمت شريط السكة الحديد في مكان غير مخصص للعبور تحمل رقم “6942 ع ط ص”، حيث اقتحمت السيارة النقل شريط السكة الحديد في منطقة غير مخصصة للعبور ما بين “محطة إبشان” والكوم الأحمر”، على خط “شربين/ قلين/ طنطا”.

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وأوضحت “هيئة السكك الحديد” في بيان صادر عنها أنه بسبب اقتحام السيارة النقل لشريط السكة الحديد الغير مخصص لعبور السيارات، تصادف ذلك مع مرور قطار يحمل رقم خمسمائة وستة ركاب “شربين/ قلين”، حيث قام القطار بالاصطدام بالسيارة النقل التي تحمل رقم “6942 ع ط ص” مما أدى إلى إصابة سائق السيارة النقل.

وأوضحت “هيئة السكك الحديد” أن حركة القطارات لم تتأثر بحادث اصطدام قطار “شربين/ قلين” بسيارة نقل عبر شريط السكة الحديد في مكان غير مخصص لعبور السيارات على خط “شربين/ قلين/ طنطا” ما بين “محطة إبشان” و”محطة الكوم الطويل” مما أدى إلى إصابة سائق السيارة النقل التي تحمل رقم “6942 ع ط ص” ليتم تحرير محضر بالواقعة.

وأوضحت هيئة السكك الحديد أن حادث التصادم الذي تم بين القطار والسيارة نقل تم تحرير محضر به يحمل رقم 637/ 2 بتاريخ اليوم الموافق السبت الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017، في قسم شرطة كفر الشيخ.

وأهابت “هيئة السكك الحديد” جميع قائدي السيارات الالتزام بتعليمات المرور والإرشادات، عدم العبور على شريط السكك الحديدية الغير مخصص لعبور السيارات، وصرحت “من يخالف التعليمات سوف يعرض للمساءلة القانونية”.

والجدير بالذكر أن خطوط السكك الحديدية قد شهدت اليوم السبت توقف حركة القطارات في محافظة سوهاج ما يقارب من ساعة وخمسة وخمسين دقيقة، وتبين أن السبب في هذا التعطل هو عطل في أحد جرارات القطارات التي تحمل ركاب من محطة “قرية بلصفورة”، وأدى هذا العطل إلى شلل تام في حركة القطارات لمدة تصل إلى ساعة وخمسة وخمسين دقيقة اليوم الموافق السبت السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017.

وأكد بعض المصادر العاملة في سكك حديد مصر أن حركة القطارات قد عادت إلى طبيعتها في محافظة سوهاج بعد توقف دام إلى ما يقارب ساعة وخمسة وخمسين دقيقة بسبب عطل حدث في قطار ركاب في “محطة قرية بلصفورة”.

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